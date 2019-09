Text-Sound-Skulptur erlebt Uraufführung

In der Galerie der Stadt Tuttlingen findet am Freitag, 27. September, um 19 Uhr eine künstlerische Uraufführung statt. „is wassr | oder: | virginia wolf ertränkte sich, obwohl sie eine gute schwimmerin war“ (Originaltitel) ist eine audiovisuelle Text-Sound-Skulptur der beiden Donautalkünstler Christof und Jeremias Heppeler, die im Zuge des Skulpturenprojektes Donaugalerie entsteht.

Ausgehend vom naheliegenden Verweis-Startpunkt „Fluss“ schmeißt sich das Duo in den schaumschlagenden Diskursstrom und lässt sich von diesem durch sämtliche Stromwirbel und Versickerungen der Geschichte, der Wis-senschaft und der Kunst tunken. Die aufgewirbelten Ver-satzstücke werden in Ton, Bild, Bewegtbild, Musik und Text übersetzt und zu einer nicht greifbaren und temporären Skulptur abgeschabt sowie genre- und formatkritisch in die Galerieluft gekratzt. Zu diesem dichten Gesamtkunstwerk und Live-Erlebnis sind alle Kunstfreunde eingeladen.