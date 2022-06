Teure Lebensmittel: Mit diesen Tipps können Sie beim Einkauf sparen

Eine Inflation von fast acht Prozent, so hoch wie seit 48 Jahren nicht mehr: Den heftigen Preisanstieg merken die Menschen nicht nur an der Zapfsäule. Auch für Lebensmittel müssen die Verbraucher so viel Geld hinlegen, wie schon lange nicht mehr. Die Verbraucherzentrale hat wichtige Tipps, wie man auch mit wenig Geld halbwegs über die Runden kommt.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs bekommen die Menschen deutlich zu spüren. Vor allem bei Lebensmitteln sind die Preise stark gestiegen. Das Statistische Bundesamt ermittelt durch Testkäufe regelmäßig, wie sehr Produkte teurer geworden sind. Gemessen an den Durchschnittspreisen von 2015 zog der Preis bei Sonnenblumen- und Rapsöl (plus 36,7 Prozent), Butter (31,3 Prozent), Eier (plus 24,4 Prozent), Mehl und Grieß (jeweils plus 23,5 Prozent) am heftigsten an.

Paprika, Kohl und Karotten sind günstig wie lange nicht

Von den 174 beim Statistischen Bundesamt gelisteten Produkten sind 89 Produkte teurer geworden. Nur elf waren im Vergleich zu 2015 günstiger: Das sind Paprika, Kohlsorten oder Möhren. „Bei uns melden sich regelmäßig Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich Sorgen machen, was zum einen die steigenden Lebensmittelpreise und auch was die Verfügbarkeit von Produkten angeht. Wir informieren dann über mögliche Alternativen, zum Beispiel bei Sonnenblumenöl, und können allgemeine Tipps zum Sparen geben“, sagt Niklaas Haskamp, Abteilungsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Vielleicht der wichtigste Tipp der Verbraucherzentrale, wenn das Geld bereits weg, der Monat aber noch lang ist: Führen Sie ein Haushaltsbuch. So könne man Klarheit über Einnahmen und Kosten bekommen. „Durch die Gegenüberstellung können Sie berechnen, wie viel Geld Sie zum Leben haben.“ Das Budget könne, durch vier geteilt, auch noch auf die Woche ausgelegt werden. Eine wichtige Grundlage. Denn, so rät die Verbraucherzentrale: Plane Sie den Einkauf. Ein Essensplan, ein Einkaufszettel bewahrt vor Spontankäufen und später unnötigen Resten.

Spät auf den Wochenmarkt gehen? Schnäppchen sind drin

Oder davor, in teureren Einkaufsstätten, wie Tankstellen, mehr Geld für Lebensmittel zu bezahlen. Denn auch die Wahl des Geschäfts kann den Geldbeutel schonen. Beispielsweise könne man auf dem Wochenmarkt, bevor die Stände abgebaut werden, noch günstige Lebensmittelangebote bekommen. Generell sollte man eher Grundnahrungsmittel einkaufen und selbst kochen. Convenienceprodukte und Fertigmahlzeiten lassen sich die Firmen gerne teuer bezahlen.

Aber auch beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln gilt es, einige Sache zu beachten. Obst und Gemüse, das gerade Saison hat, ist preiswerter. „Nutzen Sie in den Regalen Bück- und Streckware“, rät die Verbraucherzentrale. So würden Einkaufsfallen im Supermarkt umgangen. Produkte, die weiter oben oder unten stehen, sind in der Regel günstiger. Außerdem sollte man die Ware immer auf den Grundpreis berechnen. Großpackungen müssen nicht preiswerter sein, als normale Packungsgrößen. Außerdem, so die Verbraucherzentrale, gebe es auch immer Alternativen zu Markenprodukten, die aber ebenfalls eine gute Qualität haben. Häufiger beim Essen auf Fleisch zu verzichten, kann ebenfalls den Geldbeutel schonen. Außerdem ist das Trinken von Leitungswasser günstiger als Mineralwasser.

Bei abgelaufenem Haltbarkeitsdatum: Vorm Wegwerfen erst schauen, riechen und schmecken

Der richtige Umgang mit dem Lebensmitteln zu Hause kann die Zeit bis zum nächsten Einkauf verlängern. Wer Lebensmittel richtig lagert, kann diese auch länger noch verzehren. Außerdem gilt, Lebensmittel können noch gegessen werden, selbst wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Vor dem Verzehr sollte man allerdings die Sichtprüfung auf beispielsweise Schimmel, den Geruchstest (möglicherweise sauer) und die Geschmacksprobe durchführen. Ist das Produkt nicht mehr genießbar, gehört es entsorgt.

Genügt ein geändertes Verhalten nicht, um bei steigenden Preisen mit dem Geld auszukommen, sei die Politik gefragt, „Maßnahmen zu treffen, um insbesondere einkommensschwache Haushalte, in Krisenzeiten zu entlasten“, findet Haskamp.