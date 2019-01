Testspiele für SC 04 und Trossingen

Am vergangenen Sonntag noch in der Halle aktiv, am Samstag die ersten Testspiele auf dem Feld: Die Fußballer nehmen die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde auf.

Die beiden Bezirksligisten SC 04 Tuttlingen und SpVgg Trossingen spielen gegen Landesligisten. Der SC 04 trifft in Seitingen-Oberflacht auf die zweite Mannschaft des FC 08 Villingen, die SpVgg Trossingen tritt bei der Reserve der TGS Balingen an. Beide Spiele beginnen am Samstag um 14.30 Uhr. Um 16.30 Uhr treffen in Seitingen-Oberflacht außerdem der VfL Nendingen und der SV Böttingen aufeinander.