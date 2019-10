Tennis-Titelkämpfe für die Senioren

Kaum sind die Tennisspieler in die Halle umgezogen, beginnen auch schon die ersten Hallen-Bezirksmeisterschaften. Den Anfang machen am Wochenende 26./27. Oktober die Senioren und Seniorinnen. In der Hobbylandhalle Balingen sind Konkurrenzen in allen Altersklassen ausgeschrieben. Die Ergebnisse zählen sowohl für die Deutsche Rangliste als auch für die LK-Wertung. Meldeschluss ist am kommenden Montag, 21. Oktober, um 23.59 im Internet.