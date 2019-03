Tennis-Club sucht noch immer neuen Jugendleiter

Zufrieden zeigte sich der Vorsitzende des Tennis-Clubs Grün-Weiss Möhringen Volker Barth, der seinen ersten Bericht bei der Hauptversammlung am Freitag abgab. Derzeit habe der Club wieder 175 Mitglieder, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der Verein stehe insgesamt gut da.

Allerdings konnten bei de nWahlen zwei Ämter nicht besetzt werden: Schriftführer und Jugendleiter. Letzteres wird kommissarisch vom Sportwart und vom Breitensportwart geführt wird. Barth hofft, dass die Jugendarbeit wieder verstärkt und auch ein neuer Jugendleiter gefunden werden kann.

Darüber hinaus wurden Christof Strohm zum stellvertretenden Vorsitzenden und Nils Föllmer zum Breitensportwart gewählt.

Sportwart Dennis Gönner zeigte sich mit den sportlichen Erfolgen zufrieden: Die Herrenmannschaft in der Halle ist in die Bezirksliga aufgestiegen.In diesem Jahr steht die Eröffnung der Tennis-Saison am 4. Mai und das Sommerfest, verbunden mit den Clubmeisterschaften, am 13. Juli auf dem Programm.

Ortsvorsteher Herwig Klingenstein berichtete über den geplanten Bebauungsplan im Anger. Er sieht vor, dass neben der Fläche des Tennis-Clubs gebaut wird. Flächen, die derzeit Gelände des Tennis-Clubs sind, sollen aktuell nicht bebaut werden. Im Vorfeld war die Frage nach einer möglichen Bebauung allerdings aufgekommen, weil der Tennis-Club nicht mehr alle angelegten Tennisplätze benötigt.