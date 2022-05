Telefonbetrüger geraten an den Falschen

Tuttlingen (dh) - Sie probieren es übers Telefon, über Whatsapp, gern auch per E-Mail. Sie geben sich als Polizisten, lang verlorene Verwandte, Freunde der Familie oder Vertreter von Stiftungen aus, und sind doch nur auf das eine aus: schnelles Geld. In Tuttlingen sind zwei dieser Betrüger nun an den Falschen geraten.

Es war der 19. April. Ein 73-Jähriger erhielt in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tuttlinger Nordstadt einen Telefonanruf. Die Polizei sei am Telefon, hieß es, man mache sich Sorgen um seine Sicherheit. In der Gegend seien Einbrecher unterwegs, sie hätten den älteren Herrn ins Visier genommen, auf einem Notizzettel hätten sie seinen Namen entdeckt. Präventiv wolle die Polizei nun vorbeikommen und Geld und Wertsachen des Manns abholen und sicher verwahren.

Bekannte Betrugsmasche

Eine bekannte Betrugsmasche, sagt Polizeisprecher Dieter Popp auf Nachfrage. In den Wochen rund um den Vorfall seien im Landkreis etliche dieser Anrufe gemeldet worden. Immer wieder warnte die Polizei davor: Echte Polizisten würden keinesfalls so agieren.

Der 73-Jährige war offenbar nicht nur clever genug, echte von falschen Polizisten zu unterscheiden. Er setzte noch einen drauf und ließ sich scheinbar auf das Angebot der Betrüger ein – informierte im gleichen Zug aber die Polizei. Die wiederum schickte am vereinbarten Termin, einen Tag später, das Mobile Einsatzkommando in das Haus. Es seien mehrere Beamtinnen und Beamte in Zivil gewesen, erklärt Popp, „die von außen den Anschein haben, als wären es normale Personen“.

Zwei Männer in U-Haft

Mit Erfolg :„Wir konnten zwei Männer festnehmen“, so Popp. Anwohner berichten, das Kommando sei an dem Tag aus der Tiefgarage des Hauses gestürmt – ganz so detailreich möchte Popp die Geschehnisse allerdings nicht wiedergeben. Die Ermittlungen liefen noch, man hoffe auf weitere Zugriffe und halte sich deshalb bedeckt. Die Verdächtigen, ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger, sitzen in Untersuchungshaft.

So mutig wie der 73-Jährige dürfte nicht jeder sein. Inzwischen durchschauen viele Betroffene die Maschen von Betrugsanrufern, mit Whatsapp-Nachrichten sind Betrüger aber immer wieder erfolgreich. Erst Anfang Mai meldete die Polizei einen Fall, in der eine Frau Unbekannten Geld überwies, weil sie sich per Whatsapp als ihre Tochter ausgegeben hatten.

Die Polizei warnt in einer Mitteilung eindringlich davor, solchen Nachrichten zu trauen: „Egal, ob sich der Anrufer als Enkel, Polizeibeamter, Microsoftmitarbeiter oder in einer WhatsApp mit fremder Nummer als Sohn oder Tochter ausgibt (...), hinter jedem Anruf oder jeder Nachricht steckt der Versuch krimineller Banden, auf unlautere Art und Weise an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.“