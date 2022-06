Telefon-Panne bei Tuttlinger Polizei

Die Tuttlinger Polizei war seit Dienstagvormittag telefonisch wegen eines Defekts der Anlage nicht zu erreichen. Matthias Preiss, stellvertretender Revierleiter, geht davon aus, dass Anrufe ab Mittwoch, 14.30 Uhr, wieder störungsfrei eingehen können.

In den mehr als 24 Stunden des Ausfalls wurden die Anrufe, die für Tuttlingen gedacht waren, in der Polizeidirektion Konstanz abgenommen. Somit stand auch die Notfallnummer 110 allen Bürgern durchgehend zur Verfügung. Diese Anrufe wurden dann entweder über die Mobilfunknummern an die Polizeibeamten in Tuttlingen weitergeleitet oder über Funk oder den PC.

Tags zuvor war Stromausfall

Am Dienstagmorgen hat ein Stromausfall die Stadt lahmgelegt, vor allem den Bereich südlich des Kreuzstraßentunnels. Ob der Ausfall der Telefonanlage damit zusammenhing, ist offen. Preiss hofft, dass das Revier ab sofort wieder störungsfrei erreichbar ist.