Teilnehmerrekord beim Dia-Walk

Bewegung ist gut für die Gesundheit. Davon haben sich am Samstag beim Dia-Walk mehr als 220 Mitmachende überzeugen lassen. Die Organisatoren vom Runden Tisch Diabetes haben damit einen neuen Teilnehmerrekord erreicht.

Bei milden Temperaturen versammelten sich die Teilnehmer am Tuwass. Bevor der Startschuss fiel, ließen sie sich den Blutdruck- und Blutzuckerwert unter anderem von Mitarbeitern des Diabeteszentrums aus Spaichingen messen. Dieser Wert wurde mit dem Namen auf einer Urkunde festgehalten und mit den Werten nach dem Lauf verglichen.

Schirmherr Landrat Stefan Bär begrüßte die Teilnehmer vor dem Tuwass. „Gesundheit geht uns alle was an und wir können dafür auch etwas tun“, sagte Bär, der sich über den großen Andrang freute und allen Beteiligten viel Spaß und einen guten Lauf wünschte. Im Anschluss ging es sportlich zur Sache. Elke Beiswenger von den Tuttlinger Sportfreunden sorgte für das Warm-Up. Passend im Takt zu Andreas Gabaliers Hit „Hulapalu“ bereiteten sich die Teilnehmer mit mehreren Aufwärmübungen auf ihren Lauf vor.

Dann fiel der Startschuss für die sechste Auflage des Dia-Walks. Die Sportler wurden traditionell von Klaus Waitschull mit seinem roten Fahrrad angeführt. Von drei bis elf Kilometer war für jeden die passende Strecke dabei. Mit Wanderstöcken, in Laufklamotten, in Jeans, im Rollstuhl, mit Rollator oder Hund – alles ist erlaubt beim Dia-Walk und jeder darf mitmachen.

Schließlich stehen dabei nicht die Leistung und der sportliche Ehrgeiz im Mittelpunkt, sondern die Gesundheit und der Spaß an der Bewegung gemeinsam mit Gleichgesinnten. Das weiß auch Albrecht Dapp, einer der Organisatoren vom Runden Tisch: „Es freut mich, dass Menschen mitgemacht haben, die körperlich eingeschränkt oder wenig belastbar sind. Ebenso meldeten sich viele an, die sich nicht trauen zu bewegen oder nur wenig Erfahrung mit der Bewegung haben. Es ist sehr erfreulich, dass gerade solche Menschen an unserem Dia-Walk teilgenommen haben, denn das ist ein Ziel dieser Veranstaltung“, sagte Dapp.

Blutdruck und Blutzucker messen

Nach einer Stunde erreichten immer mehr Teilnehmer das Ziel. Am Tuwass angekommen hieß es dann erneut Blutdruck- und Blutzuckermessung. Bei den allermeisten kam bei dieser zweiten Messung ein deutlich besserer Wert heraus, so auch bei den Freunden Daniela Maier und Ali Salim aus Tuttlingen. „Ich finde den Dia-Walk eine gute Sache. Man sieht direkt nach einem Lauf, wie positiv sich die Bewegung auf die Gesundheit auswirkt. Das motiviert uns, weiter sportlich aktiv zu bleiben“, sind die beiden entschlossen.

Ähnlich ging es Theo Wirth aus Mühlheim, der mit Wanderstöcken ausgestattet losmarschierte. „Ich habe gerne mitgemacht, weil ich solch eine gelungene und tolle Veranstaltung unterstützen möchte. Das Wetter hat gepasst und die Gesellschaft war klasse“, sagte er, nachdem er im Ziel eingetroffen war. Auch er hatte in beiden gemessenen Werten einen deutlichen Rückgang nach seiner sportlichen Aktivität.

Der Runde Tisch Diabetes, zu dem unter anderem das Diabeteszentrum des Klinikums, die Diabetiker-Selbsthilfegruppe, das Deutsche Rote Kreuz und die Sportfreunde dazugehören, registrierte mit dieser Veranstaltung einen neuen Teilnehmerrekord mit mehr als 220 Startern. „Uns hat das Wetter perfekt in die Karten gespielt. Wir sind froh, dass so viele Leute Interesse am Dia-Walk gezeigt haben. Ich habe in viele gutgelaunte Gesichter blicken können“, erzählte Dapp begeistert.