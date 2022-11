Teile der Stadtverwaltung nach Weihnachten geschlossen

Teile der Verwaltung bleiben in der Woche nach Weihnachten geschlossen. Damit möchte die Stadt laut einer Pressemitteilung vor allem Energie sparen und schließt sich einer Initiative zahlreicher Städte und Gemeinden im Landkreis an. Die meisten Einrichtungen bleiben aber – außer direkt an den Feiertagen – besetzt.

Komplett schließen werden vom 27. bis zum 30. Dezember die Geschäftsstellen und Möhringen und Nendingen sowie die Stadtwache. Ansprechpartner für alle Anliegen ist in dieser Zeit die Stadtverwaltung in Tuttlingen. „Alle wichtigen Dienstleistungen werden selbstverständlich angeboten“, schreibt die Stadt in der Pressemitteilung.

Dass es bei diesen drei Bereichen bleibt, hat technische Gründe: „Wirklich sparen lässt sich nur, wenn man in einem Gebäude die Heizung komplett runterfährt“, heißt es weiter. In den Gebäuden des Rathauses sei dies aber nicht möglich, da in den verschiedensten Abteilungen auch zwischen den Jahren einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst tun müssen – beispielsweise im Standesamt oder im Bürgerbüro. Folglich muss die Gebäudeheizung in Betrieb bleiben, so dass der Spareffekt überschaubar bleiben würde, auch wenn weitere Abteilungen in den Urlaub geschickt würden. Die Schließung der Geschäftsstellen und der Stadtwache für ein paar Tage sei hingegen organisatorisch leicht umsetzbar gewesen. Die Nachteile für die Bürger hielten sich somit in Grenzen.