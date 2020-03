Teelicht setzt Spind in Brand

Ein Teelicht hat am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, in der Kaiserstraße einen Brand verursacht. Ein Mann hat das Teelicht in seinem Metall-Umkleidespind in einem Tuttlinger Unternehmen angezündet. In der Folge entzündete das unbeaufsichtigte Teelicht in dem Spind aufbewahrte persönliche Gegenstände. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die sich in den angrenzenden Fabrikationsraum ausbreitete und schließlich für einen Feuerwehreinsatz sorgte. Der Brand beschränkte sich lediglich auf den Umkleidespind, so dass niemand verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen war unter der Leitung von Klaus Vorwalder mit drei Fahrzeugen und 13 Mann bei dem gemeldeten Brand. Auch ein DRK-Rettungswagen mit drei Einsatzkräften war ausgerückt. Nachdem die Räume gelüftet waren, konnten die eingesetzten Kräfte wieder abrücken.