Technologiezentrum: Stadt ist Favorit

Nach dem Ärger im Sommer zwischen Stadt und Landkreis Tuttlingen ist es ruhig geworden um das in Tuttlingen geplante Technologiezentrum. Doch jetzt naht die entscheidende Phase: Im Dezember bestimmt die Jury, welche Projekte aus den zwölf Regionen des Landes Baden-Württemberg den Vorzug erhalten. Am 24. Januar sollen die Sieger im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in Stuttgart offiziell bekanntgeben werden.

Der Wirtschaftsausschuss des Regionalverbands bekräftigte bei seiner jüngsten Sitzung in Tuningen noch einmal einhellig seine Unterstützung für Tuttlingen, das den Vorzug vor drei weiteren Projekten aus der Region erhielt.

Es geht um viel: Das „Regionale Innovations- und Technologietransferzentrum am Hochschulcampus Tuttlingen“, so die offizielle Bezeichnung, soll auf einem städtischen Grundstück bei der Hochschule entstehen und viel Geld kosten: 9,1 Millionen Euro nach bisherigen Planungen. Davon würden die Europäische Union 50 und das Land 20 Prozent übernehmen. Nicht nur das wäre ein Vorteil, sondern viel mehr noch etwas anderes: Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sind sich einig, dass vor allem die vielen mittelständischen Betriebe des Kreises Tuttlingen bei der Forschung nach innovativen Produkten profitieren könnten.

Wer übernimmt die Kosten?

Keine Einigkeit herrschte zunächst zwischen Landkreis und Stadt über die Verteilung der Restkosten. Schließlich, nach einer emotionalen Debatte im Kreistag, erklärten sich die beiden Seiten bereit, jeweils 2,1Millionen Euro zu übernehmen.

Regionalräte aus den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil fragten bei der Sitzung des Wirtschaftsausschusses noch einmal kritisch nach, ob die regionale Priorisierung von Tuttlingen auch wirklich seine Richtigkeit habe. Jürgen Guse, der einstimmig wiedergewählte Vorsitzende des Regionalverbands, betonte, der Lenkungsausschuss sei „sehr neutral und nach einem Kriterienkatalog und Punktesystem vorgegangen“ und so zu einem klaren Ergebnis gekommen. Verbandsdirektor Marcel Herzberg zeigte sich zuversichtlich und bescheinigte dem Tuttlinger Projekt „gute Erfolgs-chancen“. Bei einem positiven Bescheid wäre im Frühjahr 2016 der Baubeginn und im Herbst 2017 die Fertigstellung möglich.

Die weiteren Projekte aus der Region erhoffen sich durch ihre Bewerbung positive Aussichten auf andere Fördermöglichkeiten. In der regionalen Bewertung ergab sich folgende Reihenfolge der „Leuchtturmprojekte“, die förderfähig sind: das „Transfer- und Innovationszentrum für mikro- und mikrosystemtechnische Unternehmen“ der Perpetuum-Ebner Gmbh & Co. KG in St Georgen, das „Transferzentrum für mikromedizinische Fertigung“ des Instituts für Mikro- und Informationstechnik in Villingen-Schwenningen und das „Beratungszentrum Alter & Technik Schwarzwald-Baar-Heuberg“.

Insgesamt stehen für die vier „Leuchtturmprojekte ein mögliches Fördervolumen von 14 Millionen im Raum“, so die offizielle Formulierung des Regionalverbands.