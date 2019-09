Teamleiter-Lehrgang des WFV in Locherhof gut besucht

Am vergangenen Wochenende ist für 22 Teilnehmer die Präsenzphase des Trainer-C-Teamleiterlehrgangs Profil Jugend auf dem Sportgelände in Locherhof zu Ende gegangen.

Dabei sieht die Ausbildung ab den Teamleiter-Lehrgängen etwas anders aus als bisher. Neben den aktiven Einheiten vor Ort (Präsenztage) müssen die Teilnehmer nun im Vorfeld, zwischen den Wochenenden und zum Ende des Lehrgangs, „Online-Aufgaben“ absolvieren. Mit dieser Änderung entfällt der bisherige letzte Präsenztag. Wird die letzte online-Aufgabe fristgerecht abgeliefert, erhalten die Teilnehmer ihre Bescheinigung. Im Vorfeld hatten die Teilnehmer den Lehrgang „Basiswissen“, erste Stufe der Trainer-C-Lizenz-Ausbildung, absolviert.

Manuel Vogt vom WFV-Lehrstab und neuer Mitarbeiter des Regionalen Ausbildungszentrums Süd, dankte den Teilnehmern. Georg Müller, Referent für Bildung/Qualifizierung im Bezirk Schwarzwald, wies zum Abschluss nochmals darauf hin, das Erlernte dann auch in die Praxis umzusetzen. Müller dankte Manuel Vogt für seinen ersten Einsatz im Bezirk, den 22 Teilnehmern für die gute Mitarbeit und Disziplin.

Wer Interesse an einer Trainer C- Lizenz hat oder sich als Verein für einen dezentralen Lehrgang zur Verfügung stellen möchte, kann sich an den Bildungsbeauftragten im Bezirk Schwarzwald, Georg Müller, wenden.

Die Lehrgans-Teilnehmer: Manuel Vogt (WFV), Florian Staiger (SV Beffendorf), Holger Barth (SV Horgen), Sven Schuler (SportKultur Stuttgart), Holger Zielke (SpVgg Stetten-Lackendorf), Florian Laboranowits , Richard Habel, Patrick Höfler (alle SC Wellendingen), Tino Gölker, Fatih Demir (beide SV Spaichingen), Benjamin Stern (SG Deißlingen), Frédéric Moquet (MTV Stuttgart), Bernhard Kunz (SpVgg Bieringen), Christoph Pfeifer, Vincent Krüger, Patrick Hezel (alle SV Villingendorf), Thomas Kohler (SV Rötenberg), Manuel Bosch (FV Locherhof), Robert Hank (SSV Dettensee), Christian Hipp (FV Bad Saulgau 04), Alexander Maurer (SV Neustetten), Edgar Constantin Tchokoteu (MTV Stuttgart), Julian Frank (FC Epfendorf).