TC RW übernimmt die Tabellenführung

Mit einem Punkt Vorsprung vor dem TC Schwenningen haben die Tennis-Herren 40 des TC RW Tuttlingen nach dem dritten Spieltag der Staffelliga die Tabellenführung übernommen. Gegen den TC Deißlingen-Lauffen lieferten Hans-Jürgen Schneck, Jürgen Siglinger, Michael Schuler und Thomas Czyz einen glatten 6:0-Sieg im zweiten Saisonspiel ab.

Beim TSV Lustnau hatte es in der Winter-Hallenrunde einen 4:2-Erfolg gegeben. In den Einzelbegegnungen siegten Hans-Jürgen Schneck, Jürgen Siglinger und Thomas Czyz jeweils in zwei Sätzen. Michael Schuler unterlag im Match-Tiebreak 7:10. Im Doppel eins mit Schneck/Siglinger ging der Siegpunkt an Lustnau. Schuler/Czyz zeigten erneut tollen Einsatz und belohnten sich mit dem 6:7/6:2/10:4-Sieg, was ihrer Mannschaft den 4:2-Gesamtsieg bescherte. Im Februar stehen die abschließenden zwei Begegnungen an.

Beim Kids-Cup kamen die jüngsten Tennis-Cracks des TC RW Tuttlingen beim TC Schwenningen zu einem hauchdünnen Sieg. Am Ende lagen die Tuttlinger bei 3:3-Punkten, 6:6-Sätzen schließlich mit 31:30-Spielen vorne. Nach zwei Spieltagen belegt das Team des TC RW Tuttlingen den dritten Platz unter fünf Mannschaften.