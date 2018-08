Tasdemirci: „Haben die Qualität, Meister zu werden“

Am Wochenende hat das Warten ein Ende – die Amateurfußballer im Bezirk Schwarzwald starten in die Saison 2018/19.

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald kämpfen 15 Mannschaften um Punkte. Der Kreis Tuttlingen ist nur noch mit vier Vereinen im Bezirksoberhaus vertreten: SC 04 Tuttlingen, SpVgg Trossingen, SV Gosheim und Aufsteiger SV Bubsheim.

Zwei dieser vier Klubs zählen aber zu den Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Bei einer Umfrage unter den Vereinen entfielen zwölf Meister-Tipps auf den SC 04 Tuttlingen und elf Tipps auf die SpVgg Trossingen. Ebenfalls hoch im Kurs steht bei den Konkurrenten der SV Seedorf (8 Tipps). Außerdem wurden noch der SV Villingendorf (3 x) und der SC Wellendingen (1 x) als mögliche Meister genannt.

Die Tuttlinger, die die vergangene Saison hinter den beiden Aufsteigern VfL Mühlheim und FV 08 Rottweil als Dritter beendet haben, haben sich selbst die Meisterschaft zum Ziel gesetzt. Die Kreisstädter wollen wieder in die Landesliga zurück. Neben einigen Spielern aus der A-Jugend wechseln mehrere Spieler aus anderen Vereinen zum SC 04, von denen einige bereits früher das Tuttlinger Trikot getragen haben. Vom südbadischen Verbandsliga-Absteiger FC Bad Dürrheim haben sich Sheriff Bah und der aus Seitingen-Oberflacht stammende Joshua Woelke dem SC angeschlossen, vom Bodensee-Bezirksligisten Hattinger SV kommen Burhan Pitzner und Anil Bagci, vom SV Wurmlingen Kenny Anthony De Souza Heindel. Außerdem glaubt man beim SC 04, dass auch die drei A-Jugendlichen Marius Andris, Aaron Barquero Schwarz und Samuel Benz den Sprung ins Bezirksliga-Team schaffen können.

„Wir haben die Qualität, Meister zu werden“, sagt SC-Trainer Ertan Tasdemirci und ergänzt: „Wenn wir verletzungsfrei bleiben, ist unser Ziel, aufzusteigen, realistisch.“ Allerdings gibt er zu bedenken: „Wir haben eine junge Mannschaft. Dieses Jahr ist der Druck bei uns da. Wir müssen abwarten, wie die jungen Spieler mit dem Druck umgehen.“

Mit der Vorbereitung ist der Tuttlinger Trainer zufrieden. „Alle haben voll mitgezogen.“ Allerdings ärgert ihn, dass mehrere Spieler zum Saisonstart am Sonntag urlaubsbedingt nicht zur Verfügung stehen.

Veränderungen hat es auch bei der SpVgg Trossingen gegeben. Mario Bibic (zuletzt SV Obereschach) hat Ronny Warnick (zum Hegauer FV) als Cheftrainer abgelöst. Er wird von Rosario Vetere als Co-Trainer unterstützt, der über reichlich Trainer-Erfahrung verfügt. Neun neue Spieler stoßen zum Kader SpVgg Trossingen hinzu, die auf der anderen Seite mit Levent Üner (Spielertrainer SpVgg Aldingen) und Michael Pahlitzsch (SV Tuningen) nur zwei Abgänge zu verzeichnen hat. Durch die Breite im Kader hoffen die Musikstädter, möglichst lange an der Spitze mitspielen zu können.

„Wir sind von der Breite her besser aufgestellt als zuletzt“, sagt Markus Stegmann. Der Vorsitzende Sport der SpVgg weiter: „Wir wollen unter die ersten vier Mannschaften, möglichst lange oben mitspielen. Das sollte mit unserem Kader möglich sein. Unsere beiden neuen Trainer Mario Bibic und Rosario Vetere machen eine gute Arbeit.“

Umbruch beim SV Gosheim

Der SV Gosheim hat im Sommer einen großen Aderlass hinnehmen müssen. Fünf Stammspieler haben den Verein in Richtung zweier Landesliga-Aufsteiger verlassen. Torhüter Markus Gerstner und Andreas Leibinger tragen künftig das Trikot des VfL Mühlheim, Patrick Hermle, Elias Weber und Felix Hauser schlossen sich dem SSC Tübingen an. Trainer Adem Sari, früher beim FC 08 Villingen und Profi in der Türkei, und sein Co-Spielertrainer Ali Sari, der ebenfalls höherklassig aktiv war, treten kein leichtes Amt an. Sie ersetzen die einheimischen Markus Federle und seinen Co-Trainer Uli Leibinger, der 13 Jahre im Amt war. Ein gesicherter Mittelfeldplatz ist das Gosheimer Saisonziel.

Der SV Bubsheim schaffte nach dem einjährigen Gastspiel in der Bezirksliga nun den sofortigen Wiederaufstieg. Die Mannschaft um Spielertrainer Paul Ratke hofft, nun längere Zeit dieser Liga angehören zu können. Der Kader wurde um einige Spieler ergänzt. Vom TV Wehingen kam Torjäger Daniel Geisel. Außerdem stoßen einige Spieler nun zum Kader, die Mitarbeiter der größten Bubsheimer Firma sind und sich vorher nur in einer Freizeitsportgruppe getroffen haben.

Andreas Messmer fällt aus

„Der Klassenerhalt ist unser Ziel“, sagt Spielertrainer Paul Ratke, der in seine fünfte Saison beim SVB geht. Am Sonntag startet der SV Bubsheim mit einem Heimspiel in seine zweite Bezirksliga-Saison. Ratke: „Wir müssen die Punkte gegen Mannschaften holen, die auch gegen den Abstieg spielen. Daher hoffen wir am Sonntag gegen den Mitaufsteiger SV Winzeln auf einen Sieg.“ Der Coach bedauert, dass mit Andreas Messmer ein Leistungsträger wohl für die gesamte Saison wegen einer Kreuzbandoperation ausfallen wird. Messmer hatte sich im Testspiel bei der SG Dürbheim/Mahlstetten verletzt.

Der SV Seedorf will in der neuen Saison mehrere eigene Spieler in die Bezirksliga-Mannschaft integrieren. So wurde der Kader des Landesliga-Absteigers um drei Spieler der zweiten und drei A-Jugendliche ergänzt, mit Julian Link kam nur ein externer Neuzugang. Einen Platz im oberen Drittel rechnen sich die Seedorfer aus.

Unter die ersten fünf Mannschaften will der SV Villingendorf kommen. Der frühere langjährige Landesligist verfügt über eine spielerisch starlke Mannschaft, die die Vorgaben umsetzen sollte. Mit Sebastian Mauch wechselt vom FC RW Reichnebach ein Spieler aus dem Kreis Tuttlingen zum SVV. Vor seiner zeit in Reichenbach hat Mauch beim VfL Mühlheim gespielt.

Auf eine schwere Saison stellt man sich bei der SpVgg Schramberg ein. Die junge Mannschaft befindet sich im Umbruch. Die SpVgg setzt dabei auf die eigene Jugend und Akteure, die aus Schramberg kommen.