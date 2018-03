Tarifabschluss Metallbranche: Reaktionen aus Tuttlingen

Der Tarifabschluss in der Metallbranche ist da: 4,3 Prozent mehr Lohn, Recht auf die 28-Stunden-Woche und die Wahl zwischen Einmalzahlungen und freien Tagen – das haben die Vertreter von IG Metall und Südwestmetall ausgehandelt. Bei den Betriebsräten in Tuttlingen und Umgebung kommt die Vereinbarung gut an, nicht so sehr allerdings bei den Geschäftsführern der Unternehmen.

„Das ist ein heftiger Schluck aus der Pulle“, sagt etwa Peter Decker, Geschäftsführer der Tuttlinger Medizinproduktefirma Henke-Sass/Wolf, zum Lohnplus, auf das sich die Tarifparteien geeinigt haben. Er habe sich zumindest eine drei vor dem Komma gewünscht, die 4,3 Prozent „kriege ich vom Markt nicht wieder“. Das Unternehmen werde an anderen Stellen sparen müssen. Langfristig gehe das in der Metallbranche zulasten der Geringqualifizierten, glaubt Decker, weil weitere Arbeitsabläufe automatisiert und Auslandsstandorte gestärkt würden. „Alles in allem ist das nicht förderlich für den Standort Deutschland“, so Decker.

Ähnlich sieht es Martin Schürmann, Geschäftsführer von Desma, Spritzgießmaschinenhersteller aus Fridingen. „Bei der von uns praktizierten 35-Stunden-Woche bedeutet eine nun verabschiedete Personalkostenbelastung von zusätzlich rund vier Prozent pro Jahr, dass die bereits derzeit hohe Leistung ab dem 1. April in 33,6 Stunden und ab dem 01.01.2019 in 32,5 Stunden pro Woche zu erbringen ist – da kann sich ein jeder von uns die Frage stellen, inwiefern das machbar ist“, schreibt er in einem Statement. Die Mehrkosten könne das Unternehmen nicht an die Kunden weiterreichen. Ohnehin sei der Standort Deutschland in seiner Wettbewerbsfähigkeit schon angespannt. „Diese Entwicklung ist illusorisch, wenig nachhaltig und äußerst besorgniserregend“, so Schürmann.

„Spiegelt Leistungsfähigkeit der Industrie wieder“

Freude dagegen auf der anderen Seite des Verhandlungstischs. Ekkehard Rist, Betriebsratsvorsitzender der Tuttlinger Aesculap AG, ist sehr zufrieden. „Es ist gelungen, einen tragfähigen Tarifvertrag zu formulieren, der weit über das Jahr 2020 hinausgeht und auch für andere Branchen richtungsweisend sein wird“, sagt er. Auch wenn die Verhandlungen hart waren, „haben wir aber einen guten Abschluss bekommen, der die Leistungsfähigkeit der Industrie widerspiegelt“.

Marc Hamma, Betriebsrat bei Desma, glaubt, dass der Tarifvertrag auch in einem kleineren Unternehmen umsetzbar ist. Desma hat 260 Mitarbeiter, viele im Schichtbetrieb. Flexible Arbeitszeiten – „das ist für uns schon gelebte Praxis“, sagt Hamma. Neu war für ihn bei diesen Verhandlungen, dass qualitative Themen einen so großen Raum eingenommen haben. Beispiel: Dass Mitarbeiter jetzt die Wahl zwischen Sonderzahlungen und freien Tagen haben sollen, „das finde ich gut“, sagt Hamma. Andererseits glaubt er, dass das auch negativ auf die Mitarbeiter zurückfallen könnte: „In schlechten Zeiten könnte das Unternehmen uns da eher zu freien Tagen drängen.“

Bei allem Für und Wider ist Walter Wadehn, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Albstadt, überzeugt, dass ein „guter und fairer Kompromiss“ erreicht wurde. Und er weiß auch: „Die IG Metall hat eine Stellvertreterschlacht geführt.“ Nach der Eisenbahnergewerkschaft sei sie die erste große Gewerkschaft, die flexible Arbeitszeiten und freie Tage statt Lohnzahlungen durchgesetzt habe. Wadehn sagt: „Da haben wir eine Duftmarke gesetzt.“