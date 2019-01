Tanzturnier in Tuttlingen

Am Samstag und Sonntag richtet die Tanzsportabteilung der TG Tuttlingen zum 17. Mal ein Formationsturnier in der Tuttlinger Mühlauhalle aus. An diesem Wochenende werden sich die jeweils sieben Teams der Ober- und Landesliga Süd, darunter auch der SV Spaichingen, messen und ihren sportlichen Meister suchen.

Das Turnier in der Oberliga findet am Samstag von 18 bis circa 22 Uhr statt. Einlass ist ab 17 Uhr. Am Sonntag tanzen die Landesliga-Mannschaften. Der Einlass ist um 13 Uhr, der Wettkampf beginnt um 14 Uhr.

Am Sonntag in der Landesliga startet in der Tuttlinger Mühlauhalle auch die Mitte des vergangenen Jahres gegründete Lateinformation des SV Spaichingen. Die 20-köpfige Mannschaft gibt ihr Debüt. Acht Paare präsentieren sich zeitgleich zu lateinamerikanischen Rhythmen wie Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba oder Jive. Dabei müssen die Paare nicht nur über sechs Minuten Ausdauer beweisen, sondern sich synchron in Bildern über das Parkett bewegen.

„Mit unserer neuen, bisher noch unveröffentlichten Choreografie legen wir ein flottes Tempo auf die Tanzfläche und wollen Wertungsrichter und Zuschauer mit unserem neuen Konzept begeistern“, freut sich der Trainer und Motor der Lateintänzer, Jochen Köhler, auf den ersten Auftritt.

Die Tanzformation der TG Tuttlingen startet am Samstag zusammen mit Kirchheim in Rüsselsheim in die Saison der Regionalliga.