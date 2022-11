Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wie ist Marta? Was macht sie mit uns? Hoffentlich ist sie nicht so streng wie Juror Llambi.“ Alles Fragen, die laut Mike Herzer, Vorstandsmitglied der Tanzsportabteilung der TG Tuttlingen, den Teilnehmenden des Workshops durch den Kopf gingen.

Im November veranstaltete die Tanzsportabteilung einen gemeinsamen Workshop mit der polnisch-deutschen Tänzerin Marta Arndt, die unter anderem durch ihre TV-Präsenz in der RTL-Sendung Let’s Dance bekannt wurde. „Gemeinsam mit Marta wollten wir zeigen, dass Tanzen nicht bestimmten Altersgruppen oder gesellschaftlichen Milieus vorenthalten ist. Ihre Zusage, als Gasttrainerin einen Workshop mit uns zu veranstalten, war natürlich eine Bestätigung dafür, wie wichtig unser ehrenamtlicher Einsatz für den Tanzsport ist“, so Herzer.

Der Workshop war in drei Altersgruppen aufgeteilt und zählte unter den Teilnehmenden 49 Kinder, 29 Jugendliche und 32 Erwachsene. Das Kinderprogramm der 33-jährigen Profitänzerin beinhaltete ein Einstiegstraining in Cha Cha Cha und schloss mit einem gemischten Training für Spaßtanz ab. Die Jugendlichen erhielten ein Training in Rumba. Fokus war hier vor allem das Training von Koordination und Balance. Für die Erwachsenen gab es eine Stunde Rumba und langsamer Walzer.

Zeit für ein gemeinsames Foto und ein persönliches Autogramm nahm sich Arndt ebenfalls. Bevor sie für ihre Teilnahme an der laufenden Let’s-Dance-Tour aufbrach, durfte sich der Verein über Arndts Interesse an einer Wiederholung des Formats freuen: „Eine Fortsetzung des Events ist für 2023 angedacht. Wir hoffen auch hier wieder jede Menge Teilnehmende für ein gemeinsames Training mit Marta begeistern zu können.“