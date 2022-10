Tanznachmittag „Tanz dich frei"

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Tanz dich frei“, im Rahmen des Kooperationsprojekts GIB 2.0 zwischen dem Sportkreis und der AOK Tuttlingen, lockte viele Teilnehmer in die Gemeindehalle nach Rietheim. Unter Anleitung von Referentin Ursula Huber wurden verschiedene Schrittfolgen gezeigt und mit Musikbegleitung in die Praxis umgesetzt. Hoch konzentriert und mit viel Freude am Tanzen haben sich alle auf verschiedene Varianten wie Gruppentanz, Paartanz, Kreistanz, Stuhltanz, Blocktanz eingelassen. Die Teilnehmer strahlten geradezu Spaß am rhythmischen Tanzen aus und bestätigten hiermit den Spruch „Tanzen ist wie träumen mit den Füßen“.