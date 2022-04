Tanzkurse für Erwachsene

Die Katholische Erwachsenenbildung lädt am Samstag, 9. April, zu einem „Coronakonformen Tanzangebot“ in der Gruppe in das Bischof-Moser-Haus nach Nendingen, Bräunisbergstr. 18 ein. Unter der Leitung von Ursula Huber werden Folkloretänze, Blocktänze, sowie meditative Tänze aus aller Welt angeboten.

„Die Freude am Tanz fördert die körperliche und geistige Beweglichkeit und eigene Wahrnehmung und ist somit ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Gemeinsam mit anderen aktiv sein, Spaß an der Bewegung finden, Gleichgesinnte treffen – Tanzen fördert auch die Kommunikation, bereitet Freude und ist sehr gesund“, erklärt die Kursleiterin.

Die Tänze seien abwechslungsreich und vielseitig – jedoch mit Abstand und ohne Anfassen. Beginn ist um 15 Uhr und Ende um 16.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 7 Euro, es ist keine Anmeldung erforderlich. Nähere Infos gibt es unter Telefon 07461 96 59 80 20.