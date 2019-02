Talfahrt der Immendinger Keglerinnen geht weiter

Drei Spieltage vor Saisonende stehen die Sportkegel-Frauen des KSC Immendingen in der zweiten Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. In der Rückrunde holten sie noch keinen Punkt. Auch das jüngste Heimspiel gegen Pirmasens verloren die Immendingerinnen deutlich.

Hoffnung machen die Rückkehr der lange Zeit verletzten Stammspielerin Christine König und die hervorragende Leistung der Nachwuchsspielerin Nicole Brütsch.

In der Landesliga B Männer gelang dem KSC Immendingen nach drei sieglosen Spielen ein wichtiger Sieg beim Schlusslicht Bühl. Denis Kovacic verfehlte dabei mit 584 Kegeln nur knapp einen neuen Bahnrekord. Die SKG Tuttlingen in der Verbandsliga Frauen festigte mit einem überzeugenden Heimsieg ihren Platz in der vorderen Tabellenhälfte. Nach der Niederlage in Villingen droht der ersten Tuttlinger Männermannschaft dagegen weiterhin der Abstieg aus der Bezirksliga B. In der Bezirksliga Frauen erkämpfte sich der KSC Immendingen II mit einem Auswärtssieg in Rottweil den Anschluss an das Tabellenmittelfeld.

2. Bundesliga Süd-West Frauen: KSC Immendingen – ESV Pirmasens II 1:7 Mannschaftspunkte/3116:3239 Kegel. Immendingen: Roswitha Ohnemus/Christine König 0/486, Silke Schuler 0/507, Heike Herzog 0/484, Doris Kraft 0/535, Silke Schätzle 0/527, Nicole Brütsch 1/577.

Verbandsliga Frauen: SKG Tuttlingen – Rot-Weiß Kollnau 7:1/3090:2919. Tuttlingen: Sandra Brandt 1/512, Manda Schmid 1/545, Melita Maric 1/496, Simone Copak 1/507, Melanie Brendel 1/536, Nada Copak 0/494.

Landesliga B Männer SKC Rot-Weiß Bühl – KSC Immendingen 2:6/2954:3164. Immendingen: Dominik Schmitt 0/526, Andreas Schuler 1/546, Manuel Kehm 1/511, Markus Egle 0/508, Denis Kovacic 1/584, Markus Großmann 1/489.

Bezirksliga B Männer: Post SV Villingen – SKG Tuttlingen 6:2/3114:2973. Tuttlingen: Bernd Palm 1/538, Rolf Blessing 0/443, Reinhold Zimmermann 1/486, Udo Nolle 0/493, Heiko Leonhardt 0/496, Siegfried Schatz 0/517.

Bezirksliga C Männer: SKC Titisee-Hinterzarten – KSC Immendingen II ausgefallen wegen Bahndefekt.

Bezirksliga Frauen: ESV Rottweil II – KSC Immendingen II 3:5/2733:2773. Immendingen: Beate Hoffmann 0/475, Daniela Eiche 1/512, Sandra König 1/499, Christina Eiche 0/483, Dominique Burkart 1/481, Heike Haß 1/490.

Bezirksklasse A gemischt: KSC Immendingen X1 – SKC Gütenbach X1 1:7/2960:3066. Immendingen: Christian Mayer 0/509, Rolf Malitzke 0/464, Justin Lorenz 0/470, Erich Zirkel 0/503, Werner Ohnemus 1/516, Kurt Hoffmann 0/498.

Bezirksklasse B (4er-Mannschaften gemischt): SKG Tuttlingen X1 Mannschaft abgemeldet KSC Immendingen X2 – SG Mühlhausen-Ehingen/Blumberg X2 4:2/1870:1858. Immendingen: Lukas Egle 0/470, Rita Hannemann 0/440, Andrea Vogel 1/471, Andreas Lohrer 1/489.