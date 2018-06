Talent von Joshua Kimmich früh erkennbar gewesen

Beim Jugendstaffeltag in Mariazell hat es neben den Ehrungen und auszeichnung noch Informationen aus den verschiedenen Abteilungen des Bezirksausschusses gegeben. Martin Schneider, zuständig für die Bildung, Qualifizierung und der Talentförderung im Bezirk, ging dabei kurz auf die abgelaufene Europameisterschaft in Frankreich ein und würdigte den kometenhaften Aufstieg von Joshua Kimmich.

„Ich weiß noch, wie er vor rund zehn Jahren zum ersten Mal bei uns am Stützpunkt in Aldingen auftauchte. Es war schon früh sein außergewöhnliches Talent zu erkennen.“ Zudem stellte Schneider fest: „In seiner natürlichen und bescheidenen Art ist Joshua Kimmich einzigartig. Dies hat sicherlich dazu beigetragen, dass er schon immer einen klaren Kopf hatte und wusste, was er wollte“

Teilnehmerzahl geht zurück

Ansonsten gibt es immer wieder zahlreiche Talente am DFB-Stützpunkt in Aldingen, wenn auch zu erkennen ist: „Wir haben mit dem demografischen Wandel zu kämpfen“, sieht Schneider dies deutlich beim Tag des Talents, der jährlich immer am letzten Sonntag im Juli in Aldingen stattfindet. „Hatten wir schon Rekordzahlen bis zu 150 Meldungen, sind wir in diesem Jahr gerade einmal bei 50 Anmeldungen.“

Letzmals findet diese Sichtung kurz vor den Schul-Sommerferien statt. Ab dem kommenden Jahr wird sie am ersten April-Wochenende stattfindet (wir berichteten). Sie wird dann in der Halle durchgeführt.

Führend ist der Bezirk Schwarzwald bei der Ausbildung von Trainern und Übungsleitern; „Das macht sich positiv in der Jugendarbeit bemerkbar“, freut sich Schneider. Elmar Forn, Stützpunkt- und Torwarttrainer am DFB-Stützpunkt, zeigte die Schwerpunkte bei der Ausbildung der Jugendspieler in den jeweiligen Altersklassen auf.

Mädchenreferentin Andrea Kopp (Hardt) zeigte sich erfreut, dass sich mit der SpVgg Bochingen ein weiterer Verein gefunden hat, der nun Mädchenfußball anbietet: „Leider gibt es in der kommenden Saison keine Mädchenmannschaft im Bezirk, der bei den B-Juniorinnen in der Verbandsstaffel spielt, nachdem der FV 08 Rottweil abstieg.“ Dafür sei der erste Aktionstag im Mädchenschulfußball Ende Juni ein Erfolg, nahmen daran im Rottweiler Stadion rund 140 Mädchen aus den Klassen fünf und sechs aus Rottweil Schulen und der näheren Umgebung teil.

86 Hallenspieltage

Erfreulich verlief auch der „Tag des Mädchenfußballs“ in Zepfenhan mit beinahe 70 Teilnehmerinnen. „Erfreulich ist, dass rund ein Viertel der Teilnehmerinnen noch nicht im Verein spielen und diese sich vielleicht einem Fußballverein anzuschließen“, hofft Andrea Kopp. Für Hallenspielleiter Rupert Lehnardt (Denkingen) galt es 86 Hallenspieltage mit 335 Mannschaften zu bewältigen.