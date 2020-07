Take-Off-Gewerbepark erwägt GPS-Anflugverfahren für Flugplatz

Die Gemeinde Grünkraut wird ein „Sicherer Hafen“ für Flüchtlinge. Sie erklärt sich mit dem Projekt „Seebrücke“ solidarisch und ist auch weiterhin bereit, mehr Flüchtlinge aufzunehmen als sie laut Verteilerquote muss. Damit ist Grünkraut die Kommune im Landkreis mit der breitesten Unterstützung für die Initiative „Seebrücke“.

Den Anstoß hierzu hatte der Asylkreis Grünkraut gegeben: Dieser hatte in einem Brief an Bürgermeister Holger Lehr und den Gemeinderat beantragt, die Gemeinde solle sich zum „Sicheren Hafen“ erklären.