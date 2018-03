Tag der offenen Türam Mittwichin Caritas-Weberei

Upcycling und das Beschäftigen von Langzeitarbeitslosen – das verbindet das Label Einzigware der Caritas und ihrer Fachverbände. Einzigware gibt Gegenständen neues Leben und Menschen neue Chancen. 18 Beschäftigungsbetriebe in ganz Deutschland sind Teil dieses Projekts. Die Buntgut-Weberei der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau ist einer davon. Am 15. März ist bundesweiter Einzigware-Tag.

Beim bundesweiten Einzigware-Tag zeigt die Caritas mit einem Tag der offenen Tür, wie die einzigartigen Stücke in aufwendiger handwerklicher Arbeit entstehen. Daraus ergebe sich eine Chance für Menschen mit Benachteiligungen am allgemeinen Arbeitsmarkt, heißt es in der Ankündigung der Caritas. Sie können durch ihr handwerkliches Talent entdecken und, motiviert durch das hohe Maß an umsetzbarer Kreativität, den (Wieder-)Einstieg in sinnstiftende Arbeit finden.

Der Tag der offenen Tür in Tuttlingen findet am Mittwoch, 14. März, von 10 bis 15 Uhr in der Caritas-Weberei, Buntgut, Oberamteistraße 14, in Tuttlingen statt. Alle Aktionen und Veranstaltungen findet man auf www.einzigware.de