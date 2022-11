Tag der Berufsorientierung an der Schillerschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An der Schillerschule Tuttlingen fand am 3. November der „Tag der Berufsorientierung“ statt. 27 Unternehmen, Betriebe, Dienstleistungen aus Tuttlingen und Umgebung stellten dabei den rund 350 Schüler*innen ihre Ausbildungsangebote vor.

In allen Klassenzimmern, auf den Fluren und auf dem Pausenhof warteten dabei multimediale Angebote auf die interessierten Jugendlichen, die im Gespräch mit den Ausbildungsbotschaftern der Betriebe alles Wissenswerte über die Ausbildung erfahren konnten. Schulleiter Dominik Gross führte auch EBM Uwe Keller durch die Schule. Er betonte, dass die Schillerschule „enorm viel Zeit, Kraft und Engagement in die Berufsorientierung investiert“.

Am Ende des Tages zeigten sich alle Beteiligten begeistert. Die Schüler*innen gewannen einen umfassenden Einblick in die Berufswelt und die Firmen konnten sich über wissbegierige, angehende Bewerber*innen freuen. Eine Wiederholung im nächsten Jahr befindet sich bereits in Planung.