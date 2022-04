Tafel unter Druck: Zahl der Kunden hat sich verdreifacht

Wer Lebensmittelspenden abgeben will, kann das dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr tun. Wer große Mengen an Lebensmitteln hat, kann diese auch von Helfern abholen lassen. Kontakt: 07461/9650888 (Ladenleiterin Annerose Speck).

Wer am Tafelpaten-Abend am 28. April teilnehmen will, sollte sich dazu anmelden (EMail: tafelladen@diakonie-tuttlingen.de).

Träger der Tafel ist die Kreisdiakoniestelle Tuttlingen. Unter dem Stichwort „Tafelladen“ können Geldspenden überwiesen werden:

Kreisdiakoniestelle Tuttlingen

Volksbank Donau-Neckar

BIC GENODES1TUT

IBAN DE 18643901300003383016