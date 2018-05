Tabellenführer TV Spaichingen stolpert bei der HSG Rottweil II

In der Handball-Bezirksklasse Männer hat sich der TV Spaichingen im Spitzenspiel bei der zweiten Mannschaft der HSG Rottweil 25:32 geschlagen geben müssen. Somit wird der Kampf um die Meisterschaft wieder spannend, denn der Tabellendritte TV Aixheim II liegt nach dem sicheren Heimsieg gegen den Letzten TV Hechingen ebenfalls noch aussichtsreich im Rennen. Der Vorletzte HWB Winterlingen-Bitz kam zu einem knappen Erfolg bei den Onstmettingern, die sich dadurch nun ebenfalls im Abstiegskampf befinden.

TV Onstmettingen – HWB Winterlingen-Bitz 17:18 (9:10). Es war von Beginn an ein von beiden Seiten hart geführtes Spiel mit vielen Zeitstrafen und vier roten Karten. Dabei erwischten die Onstmettinger den besseren Start und hatten bis zum 6:2 alles im Griff. Doch die Gäste fingen sich und drehten die Partie bis zur Halbzeit. Der Beginn der zweiten Hälfte gehörte dann dem HWB, der sich auf 10:14 absetzte. Onstmettingen kämpfte sich aber heran und nach dem Ausgleich war es ein offener Schlagabtausch mit vielen vergebenen Chancen. Mit dem Schlusspfiff erhielten die Gäste dann noch einen Siebenmeter, den sie zum etwas glücklichen Sieg nutzten. Beste Torschützen: TVO: Michael Grzesch 8/4; HWB: Timo Schlagenhauf 8/3.

HSG Rottweil II – TV Spaichingen 32:25 (19:14). Die Rottweiler fanden gut in die Partie und führten schnell 3:0. Spaichingen fing sich aber und glich beim 5:5 das einzige Mal in diesem Spiel aus. Danach entwickelte sich eine Partie auf gutem Niveau, wobei sich auf Rottweiler Seite vor allem Torwart Luca Geiss oft auszeichnen konnte und somit den Unterschied ausmachte. In der Schlussphase resignierten die Spaichinger und so kamen die Rottweiler noch zu einem recht deutlichen Heimsieg. Beste Torschützen: HSG: Fabian Bertsche 9/3, Marvin Alf 8; TVS: Daniel Koscher 8/3.

TV Aixheim II – TV Hechingen 31:20. Nicht gemeldet.

Nach der Fasnets-Pause geht es in der Bezirksklasse mit folgenden Spielen weiter:TV Spaichingen – HWB Winterlingen-Bitz (17. Februar), HK Ostdorf/Geislingen II – TG Schömberg II (18. Februar).