Tabellenführer SC 04 Tuttlingen schlägt SpVgg Bochingen 2:1

In der Fußball-Bezirksliga ist das Spitzentrio zu Erfolgen gekommen. Tabellenführer SC 04 Tuttlingen setzte sich gegen die SpVgg Bochingen mit 2:1 durch. Der Zweite SV Seedorf (5:0 beim BSV 07 Schwenningen) sowie der Dritte SV Villingendorf (4:2 bei der SpVgg 08 Schramberg waren auswärts erfolgreich. Der SC Wellendingen (Vierter) dagegen kam bei der SG Böhringen/Dietingen mit 2:6 unter die Räder. Im Duell der Aufsteiger unterlag der SV Bubsheim bei der SG Deißlingen/Lauffen 0:1. Der SV Gosheim gewann bei der krisengeschüttelten SpVgg Trossingen überraschend mit 3:1 (siehe Spiel des tages). Auch der 2:1-Erfolg von Aufsteiger SV Winzeln beimSV Zimmern II zählt zu den Überraschungen des Spieltags.

SC 04 Tuttlingen – SpVgg Bochingen 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 (13.) Carlos Hehl, 1:1 (20.) Daniel Schneider, 2:1 (51.) Robin Petrowski. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Johannes Mock (Markdorf). Die defensiv eingestellten Gäste verteidigten insgesamt geschickt und konnten den Führungstreffer von Carlos Hehl (13.) sieben Minuten später ausgleichen. Dabei sah die SC-Defensive nach einem Freistoß nicht gut aus, so dass Daniel Schneider aus dem Gewühl zum 1:1 traf. Auch danach waren die Gastgeber überlegen und Robin Petrowski (51.) markierte das 2:1. In der Folgezeit ließ die Mannschaft von SC-Trainer Ertan Tademirci das Tempo und die Zielstrebigkeit vermissen.

SG Böhringen/Dietingen – SC Wellendingen 6:2 (2:0). - Tore: 1:0 (12.) Michael Höhe, 2:0 (24.) Volker Schneider, 2:1 (65.) Aleksander Ruks, 3:1 (75.) Volker Schneider, 4:1 (82.), 5:1 (87.) beide Felix Bühl, 5:2 (89.) Patrick Schneider, 6:2 (90.) Nicolai Supper. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Miradi Saliji (Maierhöfen). Die Gastgeber bestimmten vor der Pause deutlich das Geschehen und führten nach 24 Minuten bereits mit 2:0. Nach dem die SG gleich nach Wideranspiel das 3:0 vergeben hatten, kam der SCW besser ins Spiel und erzielte das 2:1 (65.). Doch dieser Treffer erwies sich nur als Strohfeuer, weil die Platzherren danach noch einmal zulegten und die Schwächen in der SC-Defensive zu vier weiteren Treffern nun konsequent ausnutzten. Der neunte Saisontreffer von Gästetorjäger Schneider war nur noch Ergebniskosmetik.

SpVgg 08 Schramberg – SV Villingendorf 2:4 (1:2). - Tore: 1:0 (11.) Damir Omerovic, 1:1 (29.) Sebastian Mauch, 1:2 (33.) Dominik Doster, 2:2 (51.) Ahmed Mohamed, 2:3 (55.) Florian Ehnis, 2:4 (84.) Leander Zimmermann. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Manuel Morales (Gutach). In einem von beiden Teams intensiv geführten Spiel, mussten sich die Gäste mächtig strecken bis der Sieg gebucht war. Nach der Führung der Talstädter gerieten die Gäste ins Schwimmen. Erst nach 25 Minuten legten sie zu. Die Folge waren zwei Treffer innerhalb von vier Minuten zur 2:1-Pausenführung. Auch im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber den besseren Start und erzielten aus 25 Metern den Ausgleich. Nach einem Torwartfehler (55.) führte der SVV nach 55 Minuten mit 3:2. Trotz des erneuten Rückstands zeigte Schramberg Moral und war ein ebenbürtiger Kontrahent. In der Schlussphase konterten die Gäste wiederholt gefährlich und erzielten durch Youngster Leander Zimmermann (84.) das 4:2.

SV Zimmern II – SV Winzeln 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 (4.) Ismail Esen, 1:1 (59.) Niklas Sohmer, 1:2 (90.+2) Manuel Sohmer. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Marc Schnaufer (Herrenberg). Zimmern war im ersten Durchgang spielbestimmend, verpasste es aber nach der Führung durch Ismail Esen den zweiten Treffer nachzulegen. Dies rächte sich in der zweiten Halbzeit, als die Gäste immer besser ins Spiel kamen und durch Niklas Sohmer (59.) das 1:1 erzielten. Als es in der Schlussphase einem Remis aussah, schlug der Aufsteiger in der Nachspielzeit eiskalt zu. Nach einem Freistoß von Simon Gaus erzielte Manuel Sohmer per Kopf den nicht unverdienten Siegtreffer.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Bubsheim 2:0 (2:0). - Tore: 1:0 (20.) Robin Schumpp, 2:0 (41.) Arber Krasniqi. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Chrisowalandis Kalliupis (Tübingen). In einem ansehnlichen und fairen Aufsteigerduell landeten die Gastgeber einen verdienten Erfolg. Vor allem im ersten Durchgang agierten sie zielstrebiger und erzielten durch Robin Schumpp (20.) das 1:0. Nachdem Schumpp (26.) und Arber Krasniqi (40.) den zweiten Treffer zunächst verpasst hatten, machte es letzterer in der 41. Minute besser und traf mit einer Einzelleistung zum 2:0. Nach der Pause waren die Gäste um den Anschlusstreffer bemüht, doch die SG war gefährlicher und einem weiteren Treffer näher als der SVB.

BSV 07 Schwenningen – SV Seedorf 0:5 (0:1). - Tore: 0:1 (17.) Mario Grimmeissen, 0:2 (49.), 0:3 (61.) Julian Link, 0:4 (73.) Tom Ritzel, 0:5 (78.) Jonas Haag. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Sinan Aksakal (Schopfloch). Die stark ersatzgeschwächten Gastgeber konnten nur im ersten Spielabschnitt einigermaßen dagegenhalten, gerieten aber nach 17 Minuten im Anschluss an einen Freistoß in Rückstand. Nach der Pause forcierte Seedorf das Tempo und war deutlich überlegen.