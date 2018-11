Tabellenführer Reichenbach in Gunningen gefordert

Der zwölfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 2 stellt dem Tabellenführer FC RW Reichenbach beim Vierten SG Durchhausen/Gunningen in Gunningen eine durchaus ernstzunehmende Aufgabe. Zumal der Verfolger SG Dürbheim/Mahlstetten mit dem Sieg am Mittwochabend (3:2) beim VfR Wilflingen seine Aufgabe bereits erfolgreich erledigt hat. Einen Wechsel an der Tabellenspitze wird es aber nicht geben. Eine machbare Auswärtsaufgabe steht dem Aufsteiger SV Spaichingen beim SV Wurmlingen II bevor. Vom SV Schörzingen darf man im Heimspiel gegen das Schlusslicht SG Irndorf/Bärenthal einen Sieg erwarten. Die Spiele in Gosheim und Wurmlingen beginnen am Sonntag um 12.30 Uhr. Alle anderen Spiele werden zwei Stunden später angepfiffen.

SG Gosheim/Wehingen II – FC Vorwärts Weigheim (So., 12.30 Uhr). Beide Mannschaften sind derzeit Tabellennachbarn. Für die gastgebende Spielgemeinschaft sollte ein knapper Heimsieg möglich sein.

SV Wurmlingen II – SV Spaichingen. Die Wurmlinger Reserve wird darauf aus sein, die drohende Niederlage in Grenzen halten zu können.

SpVgg Aldingen – FSV Schwenningen II (So., 14.30 Uhr). Aldingen und Schwenningen II liegen in der Tabelle nebeneinander. Die Mooskicker aus der Doppelstadt könnten die Aldinger mit einem Sieg überflügeln.

SG Durchhausen/Gunningen – FC RW Reichenbach. Der Gast vom Heuberg könnte sich eine Niederlage leisten und bliebe trotzdem Tabellenführer. Doch soweit wollen es die Reichenbacher in Gunningen nicht kommen lassen. Ein Unentschieden beim Vierten ist das Minimum.

SV Böttingen – SV Deilingen-Delkhofen. Mit dem Heimvorteil sollte der SVB etwas anfangen können. Ein Sieg des SVD wäre schon eine Überraschung.

SV Schörzingen – SG Irndorf/Bärenthal. Für den Gast hat es schon elf Niederlagen gesetzt. Beim SV Schörzingen steht die zwölfte Pleite ins Haus. Da wäre schon ein Unentschieden für den Gast ein prima Ergebnis.