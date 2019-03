Tabellenführer mit zwei Auswärtspartien

Der Tabellenführer der Kreisliga A Männer, Hechingen, muss an diesem Wochenende zwei Auswärtsspiele bestreiten. Dabei reisen die Hechinger mit guten Siegchancen zum Tabellenletzten Stetten a.k.M. und auch zur dritten Mannschaft der HSG Baar. Auch im zweiten Heimspiel an diesem Wochenende ist Stetten a.k.M. gegen den Tabellenzweiten Weilstetten III nur Außenseiter. Völlig offen ist das Mittelfeldduell zwischen Burladingen und Rottweil III.

Die Begegnungen im einzelnen:

TSV Stetten a.k.M. – TV Hechingen; TSV Stetten a.k.M. – TV Weilstetten III (So., 16 Uhr Alemannenhalle); HSG Baar III – TV Hechingen (So., 17 Uhr Solweghalle in Trossingen); TSV Burladingen – HSG Rottweil III (So., 17 Uhr Trigema-Arena)