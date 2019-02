Tabellenführer HSG Baar siegt auswärts

Im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga Männer ist der Tabellenführer HSG Baar zu einem Auswärtssieg beim Tabellendritten Rottweil II gekommen. In der Handball-Bezirksliga der Frauen bleibt Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II nach der Niederlage beim Tabellenzweiten TG Schwenningen weiterhin Schlusslicht.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – TG Schömberg 21:26 (10:15). Die Gastgeber fanden besser ins Spiel und hatten in den ersten 16 Minuten die Nase immer knapp vorn. Beim 8:9 konnten die Schömberger erstmals in Führung gehen. Sie nutzten nun einige technische Fehler der HSG und setzten sich bis zur Halbzeit mit fünf Toren ab. Im zweiten Spielabschnitt glänzte dann HSG Torhüter David Alber mit guten Paraden. So konnten die Gastgeber die Partie wieder ausgeglichen gestalten. Doch sie liefen bis zum Schluss dem Fünf-Tore-Rückstand hinterher. Beste Torschützen: HSG: Daniel Ulmschneider 7/2, TSG: Christian Kühn 7/3.

HSG Rottweil II – HSG Baar 23:27 (10:13). Tabellenführer HSG Baar hatte in der ersten Viertelstunde Probleme, ins Spiel zu finden. Nach dem Ausgleich zum 6:6 wurden die Gäste stärker und bestimmten das Geschehen. Die Rottweiler zeigten dennoch eine gute Leistung und ließen sich nicht abschütteln. Bis zum 17:19 in der 40. Minute blieb es spannend. Nun baute die HSG ihren Vorsprung auf vier Tore aus und brachten diesen am Ende sicher über die Zeit. Beste Torschützen. Rottweil: Marvin Alf 7/1, Baar: Thomas Ulrich 8.

TV Streichen – TSV Dunningen 30:25 (14:13). In der ersten Halbzeit hatte Streichen Probleme, ins Spiel zu finden. Dabei hatte die Abwehr nicht ihren besten Tag. Nach dem Wechsel konnte Streichen das korrigieren . Zudem ließen bei Dunningen 45. Minute die Kräfte nach, da die Auswechselbank zu dünn besetzt war. In der Schlussphase wechselte Streichen munter durch und kam Dunningen so etwas näher. Beste Torschützen: TV: Stefan Heinzelmann 8, Simon Flügel 8/3, TSV: Timo Häsler 13/6.

HSG Albstadt II – TG Schömberg 23:24 (11:11). Überraschenderweise konnte die HSG Albstadt dem hohen Favoriten aus Schömberg von Beginn an Paroli bieten und zur Halbzeit ein Unentschieden erreichen. Auch in der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber gut dagegenhalten und mussten am Ende eine äußerst unglückliche Niederlage hinnehmen. Beste Torschützen: HSG Jonas Menger 6/1, TGS: Nico De Bellis 9.

TV Spaichingen – HSG Neckartal 40:19 (22:9). Die HSG Neckartal erwischte den besseren Start und lag schnell mit 2:0 vorn. Doch die Spaichinger Abwehr hatte sich schnell auf die Angriffe der Gäste eingestellt und stand nun wie ein Bollwerk. Mit schnellen Angriffen legten die Spaichinger bis zur Halbzeit den Grundstein zum Erfolg. Auch im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste im Angriff zu harmlos. So hatten die Gastgeber am Ende leichtes Spiel. Beste Torschützen: TVS: Dominik Wetzel 9, Daniel Koscher 8/1, Bryan Kopansky 7/1, HSG: Tim Reule 5.

Bezirksliga Frauen

HSG Rottweil - HWB Winterlingen-Bitz 30:30 (15:13). In einer kampfbetonten Begegnung mit vielen Zeitstrafen wechselte die Führung bis zum 5:5 ständig. Nach der ausgeglichenen Anfangsphase konnte sich Rottweil dann beim 10:6 etwas Luft verschaffen. Die Gäste kämpften sich wieder auf zwei Tore heran, doch nach dem Wechsel zog Rottweil zum 18:13 davon. Der HWB wurde nun aber stärker und schaffte beim 24:24 erneut den Ausgleich. In der Schlussphase gab es einen offenen Schlagabtausch, bei dem sich keine Mannschaft Vorteile verschaffen konnte. So kam es am Ende zu einer gerechten Punkteteilung. Beste Werferinnen: HSG: Madeleine Schirmer 6, Katrin Lange 5, HWB: Annika Kattanek 9.

TV Weilstetten II – TSV Dunningen 24:22 (10:8). Die Dunningerinnen hatten zunächst mehr vom Spiel. So stand es nach 13 Minuten 2:6. Nach dem 4:8 stand die Abwehr der Weilstetterinnen dann wie ein Bollwerk. Mit einem 8:0-Lauf drehten sie die Partie. Beim 14:9 setzten sie sich dann mit fünf Toren ab. Danach kämpfte sich Dunningen wieder bis auf ein Tor heran, doch am Schluss hatten die Weilstetterinnen das Glück auf ihrer Seite. Beste Werferinnen: TVW: Christin Schlotterbeck 7/4, TSV: Corinna Jähn 12/2.

TG Schwenningen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II 26:22 (12:13). Die HSG fand besser ins Spiel und führte schnell mit 3:0. Mit einem 4:0-Lauf übernahmen dann aber die Schwenningerinnen die Führung. Danach war es bis zur Halbzeit ein offener Schlagabtausch, bei dem sich keine Mannschaft Vorteile erspielen konnte. Daran änderte sich auch nach dem Wechsel zunächst nichts. Mit einem Zwischenspurt konnte sich die TG dann bis zur 53. Minute zum 23:19 absetzen und gab diesen Vorsprung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnen: TGS: Sabrina Eberl 6/5, Angelina Kny 6, NTW: Lena Tröger 4, Nadine Haberer 4, Raffaela Glunz 4/2.

TV Spaichingen – HSG Neckartal 26:23 (15:13). Die Spaichingerinnen hatten nur eine dünn besetzte Auswechselbank im Gegensatz zur HSG Neckartal. Dennoch konnten sie sich nach dem 0:1 Rückstand immer mit zwei bis drei Toren absetzen und diesen Vorsprung bis zur Halbzeit halten. Nach dem Wechsel wurde das Spiel dann noch einmal spannend. Immer wieder wechselte die Führung. In der 48. Minute lagen die Gäste mit 20:22 vorn. Mit großem Kampfgeist gelang Spaichingen dann ein 6:0-Lauf und der alles in allem verdiente Heimsieg. Beste Werferinnen: TVS: Michelle Merkt 8, HSG: Lilian Ahner 7.