Türkgücü büßt mit 3:3-Unentschieden Tabellenführung ein

In der Fußball-Kreisliga C ist am Wochenende die Herbstrunde mit Nachholspielen zu Ende gegangen. Die Saison in der untersten Spielklasse des Bezirks wird am 31. März 2019 fortgesetzt.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 2

Der Tabellenführer SG Aichhalden/Rötenberg II schlug im Spitzenspiel den Zweiten, die SG TGA/FV 08 Rottweil III, deutlich mit 7:1-Toren.

SV Zimmern III – FC Epfendorf II 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Damian Krause (85.).

FC Göllsdorf II – SG Zepfenhan/Schörzingen II 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Sebastian Ruggaber (10.), 0:2 Jürgen Schäuble (43.), 0:3 Sebastian Ruggaber (56.).

SG Aichhalden/Rötenberg II – SG TGA/FV 08 Rottweil III 7:1 (4:0). - Tore: 1:0 Hannes Maier (13.), 2:0 (20., Eigentor), 3:0 und 4:0 beide Hannes Maier (34. und 42., Elfmeter), 5:0 (53., Eigentor), 6:0 und 7:0 beide Dennis Steeger (60. und 70., Elfmeter), 7:1 Stephan Schelesnak (90. + 1).

FC Suebia Rottweil II – SV Horgen II 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 und 0:2 beide Christian Frommer (23. und 68.), 0:3 und 0:4 Matthias Rohrr (73. und 80.).

FC Frittlingen II – SC Wellendingen II 3:2 (2:1). - Tore: 1:0 Simon Braun (20.), 2:0 Serdal Ünal (36.), 2:1 Viktor Schmidt (45.), 3:1 Daniel Sarec (75.), 3:2 Niklas Hafner (83.). - Vorkommnis: eine rote Karte gegen den SC Wellendingen II (21.).

SV RW Rottweil – SV Irslingen II 2:3 (2:1). - Tore: 1:0 Mehmet Kart (15.), 2:0 Adrian Grecu (17.), 2:1 Chris Michelberger (37.), 2:2 Thorsten Willi (65.), 2:3 Markus Deutschle (90.).

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 3

Die SG Fridingen II/Mühlheim III übernahm durch einen 4:1-Sieg bei der SG Dürbheim/Mahlstetten II die Tabellenführung und profitierte vom 3:3 des bisherigen Spitzenreiters Türkgücü Tuttlingen beim FK Spaichingen.

FK Spaichingen – Türkgücü Tuttlingen 3:3 (2:1). - Tore: 0:1 Riad Halkic (25.), 1:1 Kastriot Naziri (31.), 2:1 Sven Semunovic (39.), 2:2 Nurhat Erzengin (53.), 3:2 Antonio Cinefra (56.), 3:3 BünyaminYurdakul (81., Elfmeter).

SG Dürbheim/Mahlstetten II – SG Fridingen/Mühlheim III 1:4 (0:3). - Tore: 0:1 Pascal Greiner (4.), 0:2 Dominik Längle (30.), 0:3 Sedrik Hensle (41.), 1:3 Patrick Specker (54.), 1:4 Adrian Müller (89.).