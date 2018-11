Türk + Hillinger spendet für die Wärmestube

Doris Mehren-Greutter von der AWO – Hilfen für wohnungslose Menschen im Landkreis Tuttlingen hat sich über einen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro gefreut. Überreicht wurde er durch den Türk+Hillinger-Geschäftsführer Michael Mann.

Das Haus in der Karlstraße in Tuttlingen ist Anlaufstelle für Wohnungslose, die dort Unterstützung und Fachberatung erhalten. Armut und Ausgrenzung haben viele Gesichter. Auch in Stadt und Landkreis Tuttlingen gibt es Menschen, die unter sehr schwierigen Bedingungen leben. Auch im diesem Jahr verzichtet das Unternehmen Türk+Hillinger auf Kundengeschenke an Weihnachten und spendet stattdessen an eine regionale Einrichtung.

Herzstück der Einrichtung ist die Wärmstube, in der sich alle Menschen aufhalten können, die sie benötigen. Es gibt dort die Möglichkeit zu essen, andere Menschen zu treffen, oder aber auch im Sanitärbereich zu duschen und seine Wäsche zu waschen. Eine Kleiderkammer steht zur Verfügung in der es gut erhaltene Kleidung aus Spenden gibt. Ein Aufnahmehaus sowie ein Nachtlager sind ebenfalls vorhanden und bieten Plätze für Menschen die kurzfristig eine Bleibe suchen.

„Der Weg in die Wohnungslosigkeit ist oft ein kurzer mit großen sozialen Schwierigkeiten“, so der T+H-Geschäftsführer, „der Weg zurück ist sehr beschwerlich und bedarf Unterstützung. Wir hoffen, dass wir mit unserer Spende für die Wärmstube einen Beitrag leisten können, um das Leben bedürftiger Menschen an diesem Ort verbessern zu können.“