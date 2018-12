In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter von der Rückseite her über ein Fenster in das alte Schulhaus eingebrochen. Die Täter öffneten Polizeiangaben zufolge mit Gewalt alle Türen der ehemaligen Klassenzimmer und entwendete aus zwei Proberäumen Bargeld. Auch ein Getränkeautomat wurde aufgebrochen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461 / 94 10.