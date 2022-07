SZ öffnet Türen: Seien Sie dabei!

Die Feuerwehr war schon dabei, die Polizei, diverse Firmen und auch mal ein Klärwerk: Bei der Aktion „SZ öffnet Türen“ bekommen Leserinnen und Leser die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken.

Unsere Redaktion hat auch für diesen Sommer einige Betriebe und Einrichtungen im Kreis Tuttlingen gefragt, ob sie eine Exklusiv-Führung für unsere Leserinnen und Leser anbieten – und viele haben ja gesagt. Mit dabei sind unter anderem die Firmen Binder und Henke-Sass, Wolf, die Gerberei Renz, die Bäckerei Link in Trossingen, das Traditionsunternehmen Hohner, ebenfalls in Trossingen, und die Tuttlinger Wohnbau. Außerdem gibt es in der Galluskapelle in Mühlheim Historisches zu entdecken. Die weiteren Angebote werden folgen.

Anmeldung zwingend erforderlich

3. August: Henke-Sass, Wolf in Tuttlingen

101 Jahre alt ist das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Henke-Sass, Wolf inzwischen. Was passiert hinter den Türen zu den Produktionshallen, wie werden die Endoskope hergestellt und mit welcher Strategie geht das Traditionsunternehmen in die Zukunft? Diese und andere Fragen werden bei einer Führung am Mittwoch, 3. August, von 11 bis ca. 13 Uhr beantwortet.

Neben einem Rundgang durch das Gebäude wird auch eine Ausstellung zum 100-jährigen Firmenjubiläum gezeigt. Abschließend ist ein gemeinsames Mittagessen in der hauseigenen Kantine geplant, bei gutem Wetter auf der Dachterrasse. Treffpunkt ist am Haupteingang, Keltenstraße 1 in Tuttlingen-Möhringen. Maximale Teilnehmerzahl: 20.

8. August: Bäckerei Link Trossingen

Sie ist seit Generationen in Familienbesitz und ein echter Trossinger Traditionsbetrieb: die Bäckerei Link an der Ernst-Haller-Straße 16, die in der Region mehrere Filialen betreibt. Die Backstube ist groß - und hat zudem mehrere neue Öfen, in denen das Brot entsteht, das deutlich besser mundet als die Teigwaren der Discounter.

Trossinger, die einmal die Backstube in Augenschein nehmen wollen, in denen jeden Tag ihre Brötchen gebacken werden, haben dazu am Montag, 8. August, um 15.30 Uhr bei der Aktion „SZ öffnet Türen“ Gelegenheit. Bäckermeister Daniel Link wird Wissenswertes über den Betrieb und den Entstehungsprozess der Produkte berichten. Maximale Teilnehmerzahl: 20 Personen, bei entsprechender Nachfrage wären zwei Gruppen möglich.

9. August: Galluskapelle Mühlheim

Die im Volksmund als Galluskapelle betitelte Kirche ist die einstige katholische Pfarrkirche Mühlheims und steht in der Altstadt. Mag die Kirche mit romanischen Bauteilen von außen eher unscheinbar erscheinen, so erschließt sich dem Besucher im Innern ein Farbenmeer aus gotischen Fresken des 14. und 15. Jahrhunderts, die weithin bekannt sind.

Die Galluskirche ist zudem die Grabeskapelle der Familie Enzberg. Sehenswert ist zudem der prächtig gearbeitete Schutzmadonnenaltar nebst zwei Seitenaltären. Wer mehr über die Galluskirche erfahren möchte, hat am Dienstag, 9. August, um 14 Uhr die Gelegenheit dazu. Treffpunkt ist am Friedhof Mühlheim. Teilnehmerzahl: maximal 10 Personen.

15. August: Gerberei Renz in Tuttlingen

Passgenaue Ledersohlen, wo kommen die eigentlich genau her? Das Leder wird zum Teil immer noch in Tuttlingen verarbeitet, etwa bei der Lederfabrik August Renz. Die Gerberei in der Bahnhofstraße gibt es schon seit 1988, noch immer ist sie in Familienhand. Wo das Leder herkommt, wie es verarbeitet wird und wann am Ende Sohlen dabei rauskommen, erfahren Teilnehmer am Montag, 15. August, ab 17 Uhr. Treffpunkt ist vor der Produktionsstätte an der Bahnhofstraße 48 in Tuttlingen. Maximale Teilnehmerzahl: 10.

18. August: Wohnbau-Häuser Bodenseestraße Tuttlingen

An der Tuttlinger Bodenseestraße bau die Wohnbau zwei Mehrfamilienhäuser. Zahlreiche geförderte Wohnungen entstehen dort, also für Menschen mit Wohnberechtigungsschein. Wie wird dort gebaut, wie sehen die Wohnungen aus, für wen sind sie gedacht? Darüber spricht Wohnbau-Geschäftsführer Horst Riess bei einer Führung am Donnerstag, 18. August, 17 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Gehweg vor den Neubauten. Maximale Teilnehmerzahl: 20.

23. August: Hohner Musikinstrumente Trossingen

Jeder kennt sie, doch nur wenige wissen über ihr Innenleben Bescheid - Hohner ist das Trossinger Traditionsunternehmen schlechthin und weltweit seit vielen Jahrzehnten ein Begriff. Wer erfahren möchte, wie die Produktion der Musikinstrumente am Stammsitz in Trossingen, Andreas-Koch-Straße 9, funktioniert, kann an der Aktion „SZ öffnet Türen“ teilnehmen. Treffpunkt ist am Dienstag, 23. August, um 9.30 Uhr am Haupteingang. Die kostenlose Führung dauert etwa eine Stunde, maximale Teilnehmerzahl: 40, je nach Andrang verteilt auf zwei Gruppen.

2. September: Firma Binder in Tuttlingen

In der Pandemie kamen sie groß raus. Die Klimaschränke der Tuttlinger Firma Binder waren wichtiger technischer Bestandteil bei der Entwicklung und Lagerung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Im Rahmen der Sommerserie SZ öffnet Türen lädt die Firma Binder 15 Leser zu sich ein, um die Competence Factory zu besichtigen. Dabei werden insbesondere die Produktionsprozesse der Metallverarbeitung vorgestellt. Die Fachleute aus dem Haus Binder beantworten am Schluss die Fragen der Besucher. Die Besichtigung wäre am Freitag, 2. September, ab 10 Uhr. Der Treffpunkt ist die Binder-Zentrale in Tuttlingen „Im Mittleren Ösch 5“.