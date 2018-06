Syrische Familie ist wieder vereint

Auf der Flucht aus Syrien waren Rozan Mohammad und ihr Mann Kamiran Faro getrennt worden: Rozan Mohammads Weg hatte sie danach nach Tuttlingen geführt, wo auch die gemeinsame Tochter Natalie auf die Welt kam. Kamiran Faro verschlug es nach Griechenland. Seit Kurzem nun ist die junge Familie in Tuttlingen wieder vereint.

Zwar war Kamiran Faro inzwischen in Deutschland, in der Karlsruher Erstaufnahmestelle, aber damit er so schnell wie möglich zu Frau und Kind nach Tuttlingen kommen durfte, sprach Oberbürgermeister Michael Beck bei mehreren Behörden wie dem Integrationsministerium sowie dem Regierungspräsidium Freiburg vor. „Ich bin froh, dass ich helfen konnte“, sagt Beck – und dankt allen, die sich mit ihm für eine unbürokratische Lösung des Problems eingesetzt haben. Berührt war er auch von der Hilfsbereitschaft vieler Tuttlinger: „Ich freue mich, dass die Menschen hier eine echte Willkommenskultur leben.“

In der Flüchtlingsunterkunft an der Stockacher Straße konnte Kamiran Faro dann auch zum ersten Mal die kleine Natalie in die Arme nehmen. Während ihrer ersten Lebensmonate hatte er seine Tochter nur auf Handyfotos gesehen.