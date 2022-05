Synergietreff der PROTUT-Mitglieder im IFC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem der letzte Synergietreff im November 2019 stattgefunden hatte, konnten wir am Dienstag, den 17. Mai endlich wieder zu einem Synergietreff im Innovations- und Forschungs-Centrum der Hochschule in Tuttlingen einladen.

Nach einer kurzen Begrüßung vom PROTUT Vorstand Holger Huber, freuten wir uns über die Grußworte der Stadt durch den ersten Bürgermeister Emil Buschle. Er nutzte die Gelegenheit für Rückblicke, natürlich war der Ausblick für bereits gestartete und kommende Projekte der Stadt auch ein Thema. Wir können uns freuen, was in unserer Stadt noch alles vorangeht.

Tolle Einblicke in die Arbeit des IFC, Möglichkeiten für Start-Up´s, Gründer und Netzwerken für Unternehmer sowie Entscheider, konnten wir Dank Frau Storz-Irion ihrem Vortag erhalten. Hier in Tuttlingen gibt es 60 verschiedene Studiengänge, wie z.B. Medizin-, Ingenieur-, Computer-, Gesundheits-, Medien- und Wirtschaftswissenschaften. Für alle teilnehmenden Gäste war es überraschend, was hier im Hause geleistet wird. Im Anschluss der Präsentation führte uns Frau Storz-Irion durch die Räume des IFC und konnte uns so aufschlussreiche Informationen über die Arbeit vor Ort geben. Auch die Vernetzung der Studierenden ins Ausland wird immer wichtiger. Zum Abschluss wurden wir in geselliger Runde noch zu einem Umtrunk und Vesper eingeladen.

Herzlichen Dank für den tollen Empfang in Ihrem Hause Frau Storz-Irion.