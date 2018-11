SWT warnen vor Schäden an Wasserleitungen

Die Stadtwerke Tuttlingen (SWT) warnen in einer aktuellen Pressemitteilung vor Frostschäden an Wasserleitungen, die durch die niedrigen Temperaturen entstehen können. Viele Schäden und die damit verbundenen Kosten können vermieden werden, wenn Hausbewohner rechtzeitig Vorsorge treffen.

Die SWT geben daher folgende Tipps: Falls sich in nicht beheizten Räumen wie etwa im Keller oder der Waschküche Wasserleitungen befinden, sollten die Fenster verschlossen und gut abgedichtet sein; freiliegende Wasserleitungen sollten in nicht frostfreien Räumen mit wasserabweisenden Isolierstoffen umhüllt werden. Bei sehr strengem Frost sollten derart gefährdete Leitungen entleert werden. Als Alternative bieten sich sogenannte Frostschutzwärmer an – auch kann ein elektrisches Heizband parallel verlegt werden; selbst in bewohnten Räumen drohen Frostschäden, sobald etwa Schlafzimmer, Bad, Toilette oder Gästezimmer nicht ständig oder nicht ausreichend beheizt werden. Daher sollten die Räume auf kleiner Stufe geheizt werden; im Winter geraten nicht benötigte Leitungen schnell in Vergessenheit. Typische Beispiele sind Gartenbewässerungen, Garagen oder Ställe. Diese sollten abgesperrt und vollständig entleert werden. Wichtig dabei ist, dass das Entleerungsventil an der Rohrleitung ständig geöffnet bleibt.

Sollten trotz aller Vorkehrungsmaßnahmen Leitungen oder Anlagen einfrieren, ist in vielen Fällen mit einfachen Mitteln aus dem Haushalt ein gefahrloses Auftauen möglich. Hierzu eignen sich: heißes Wasser, heiße Tücher, Heizmatten, Haartrockner oder Heizlüfter. Während dem Auftauen muss die Wasserzufuhr abgestellt werden. Sobald das Wasser wieder läuft, sollte dieses langsam zufließen.

Auf keinen Fall sollten Leitungen mit Infrarotstrahler, Heißluftpistolen oder offenem Feuer enteist werden, da Brandschäden drohen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, eine Fachfirma zu kontaktieren. Frostschäden an Wasserzählern (ausgenommen Zwischenzähler) dürfen ausschließlich durch die SWT beseitigt werden.