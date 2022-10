SWR 1: Tuttlingen tritt gegen Weinheim an

Der Radiosender SWR1 kommt nach Tuttlingen. Am Mittwoch, 12. Oktober, werden laut Pressemitteilung zwei Moderatoren auf dem Marktplatz zu Gast sein. Dann tritt Tuttlingen gegen Weinheim im „Hitmach-Duell“ an.

Acht Tage – 16 Städte: Die SWR1-Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein sind während der Abstimmungsphase zur SWR1-Hitparade in ganz Baden-Württemberg unterwegs. Beide Moderatoren erhalten an diesen acht Tagen täglich eine Aufgabe, die sich um einen der größten Hits aller Zeiten dreht. Diese gilt es, in den jeweiligen Städten zu lösen. Dabei sind sie auf die Hilfe von Menschen vor Ort angewiesen. Die Stadt, die mehr Helferinnen und Helfer auf die Beine stellt, holt den Tagessieg. Am Mittwoch stellt sich Tondera-Klein in Tuttlingen dieser Herausforderung.

Wer mitmacht, kann eine Eintrittskarte für das Finale der Hitparade am Freitag, 28. Oktober, in der Stuttgarter Schleyerhalle gewinnen.