SVZ startet gegen Rottweil in die Derby-Wochen

In den überregionalen Fußballligen sticht das Landesliga-Derby zwischen dem SV Zimmern und dem FV 08 Rottweil heraus. In der Oberliga tritt der FC 08 Villingen gegen den FC Nöttingen an.

Oberliga

FC 08 Villingen - FC Nöttingen (Samstag, 15 Uhr). Rechtzeitig zu diesem Spiel wird die VIP-Lounge auf der Haupttribüne in Betrieb genommen. Und die Zuschauer dürften etwas zu sehen bekommen. Der Gastgeber hat nach dem 1:2 in Bissingen etwas gutzumachen und will wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Leicht wird es nicht. Der Tabellenachte um Trainer Michael Wittwer lieferte dem Regionalliga-Tabellenführer Waldhof Mannheim im Halbfinale um den badischen Pokal einen großen Kampf und unterlag 0:1. Ob die Nöttinger unter der Woche Kraft gelassen haben, spielt für Nullacht-Trainer Jago Maric eine untergeordnete Rolle. „Die Nöttinger haben einen großen Kader und werden entsprechend wechseln. Wir müssen auf uns schauen und eine sehr gute Leistung abrufen gegen einen Gegner, der viele Spieler mit Regionalligaerfahrung in seinen Reihen hat.“ Vor allem leichte Fehler wie in Bissingen gelte es zu vermeiden. Für das Spiel wird Teyfik Ceylan nach überstandenen Leistenproblemen in den Kader zurückkehren. Dafür fehlt Mauro Chiurazzi, der in Bissingen die rote Karte gesehen hatte.

Landesliga

SV Zimmern – FV 08 Rottweil (Samstag, 15 Uhr). Für den SVZ beginnen mit dem Spiel gegen Rottweil die Derbywochen. Nach dem Duell mit dem FV 08 geht es zum VfL Mühlheim (6. April), bevor Zimmern den VfB Bösingen (10. April) erwartet.

Gegen den Nachbarn muss der SVZ auf Außenverteidiger Fabio Lisera nach seiner Roten Karte verzichten. Dennoch ist die Ausgangslage klar. „Wir gehen von der Papierform als Favorit ins Spiel. Dieses Spiel wird kein Selbstläufer. Rottweil kann ohne großen Druck aufspielen und wird sich im Derby zu wehren wissen“, sagt Zimmerns Spartenleiter Erwin Beck, der an das Vorrundenspiel erinnert. Zimmern gewann durch ein Tor in in der Nachspielzeit 2:1. „Damals war Rottweil in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft und wir hatten es Torhüter Chris Fast zu verdanken, dass wir nicht verloren haben.“ Personell steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Marcel Eisele (Hüftprobleme). Für Lisera wird Markus Vogel nachrücken und auch Jannik Thieringer zählt wieder zum Kader. Rottweil, das zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat, will sich „achtbar aus der Affäre ziehen und wenn möglich etwas mitnehmen“, sagt Sportkoordinator Oliver Wanner. Andy Roth, Till Stauss und Torhüter Marijan Huljic gehören wieder zum Aufgebot.