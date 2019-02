SVZ-C-Jugend im Finale

Einer ist durchgekommen: Von sechs heimischen Mannschaften bei der Zwischenrunde um den Futsal-Sparkassen-Junior-Cup haben nur die C-Junioren des SV Zimmern den Sprung in die Endrunde am Sonntag, 24. Februar geschafft. Das Finalturnier wird in Trossingen ausgetragen. Die D-Juniorinnen der SpVgg Aldingen schieden in Freudenstadt aus.

C-Junioren: Die C-Juniorn des SV Zimmern spielten ihre Zwischenrunde in Pfullingen. Der SVZ startete mit Siegen gegen die TSG Tübingen (2:0) und SG Ehingen-Süd (2:1) ausgezeichnet ins Turnier. Nach einer 0:2-Niederlage gegen Gastgeber VfL Pfullingen fing sich Zimmern schnell wieder und schlug im vierten Spiel den TSV Frommern 3:0. Im letzten Spiel durfte der SV Zimmern nicht verlieren. Gegen den SSV Reutlingen reichte es dann in einer intensiven Partie zu einem 3:3-Unentschieden und am Ende wurde der SVZ Erster dieser Zwischenrunde mit zehn Punkten und ist beim Endturnier in der Trossinger Solweghalle dabei.

D-Junioren: Die D-Junioren der SG Deißlingen hatten nach Neu-Ulm eine weite Anfahrt. Nach zwei unglücklichen Niederlagen gegen den SSV Reutlingen (0:1) und den FV Ravensburg (1:2) gab es gegen den TSV Tettnang einen 2:1-Erfolg. Gegen den FV Olympia Laupheim erreichte die SGD ein 0:0 und im letzten Spiel gab es eine 0:3-Niederlage gegen den SSV Ulm 1846. Als Gruppenfünfter mit vier Punkten durfte der Deißlinger Nachwuchs aber zufrieden sein.

Der SV Zimmern trug mit seinen D-Junioren die Zwischenrunde in Dotternhausen aus. Nach zwei torlosen Spielen gegen die TSG Ehingen und TSG Balingen wurde im dritten Spiel der SV Baiersbronn 5:1 bezwungen. Danach setzte es gegen die TSG Tübingen (1:3) und den VfL Pfullingen (0:1) aber zwei Niederlagen und am Ende stand der vierte Platz.

E-Junioren: Die E-Junioren des SV Zimmern spielten ihre Zwischenrunde in Pfullingen. Nach einem 0:0 gegen die TSG Balingen folgten zwei 2:1-Erfolge gegen die SG Haslach und den TSV Gomaringen. Nach einer unglücklichen 0:1-Niederlage gegen den SSV Reutlingen folgte zwar ein deutlicher 4:0-Erfolg gegen den TV Derendingen, aber es fehlte ein Tor zum Weiterkommen. Am Ende stand der dritte Platz hinter der punktgleichen TSG Balingen (beide zehn Punkte), die mit einer besseren Tordifferenz (9:3 gegenüber 8:3 des SV Zimmern) ins Endturnier einzog.

C-Juniorinnen: Die C-Juniorinnen der SG Sulgen waren in Biberach im Einsatz. Nach einem 0:0 gegen den TSV Frommern folgten Niederlagen (0:1 gegen SG Kirchberg, 0:3 gegen FC Ellwangen und 0:4 gegen TSV Tettnang). Zum Abschluss gab es einen 1:0-Erfolg gegen SV Bergareute und mit vier Punkten belegte die SG Sulgen den vierten Guppenplatz.

D-Juniorinnen: Die D-Juniorinnen der SpVgg Aldingen spielten in Freudenstadt. Die ersten vier Spiele (0:1 gegen die SpVgg Truchtelfingen, 0:1 gegen SG Machtolsheim, 0:1 gegen den 1.FC Lauchau-Lauchäcker und 1:2 gegen den FC Esslingen) gingen verloren. Im letzten Gruppenspiel holten die Aldinger D-Mädchen beim 0:0 gegen den VfR Klosterreichenbach ihren einzigen Punkt und schieden als Gruppenletzter aus.