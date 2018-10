SVSO verkürzt Abstand zur Spitze

In der Kreisliga A2 hat der zwölfte Spieltag keine Änderungen an der Tabellenspitze ergeben. Erst- und Viertplatzierter, FSV Schwenningen und SG Fridingen/Mühlheim II, trennten sich torlos. Der SV Seitingen-Oberflacht bleibt nach einem 3:2-Sieg über den SC 04 Tuttlingen II Tabellenzweiter. Der Dritte SV Tuningen verdrängte Fatihspor Spaichingen mit einem Auswärtssieg auf den letzten Platz der Tabelle.

SG Fridingen I/Mühlheim II – FSV Schwenningen 0:0. Tore: keine. – Schiedsrichter: Gürkan Kutsal (Mössingen). – Zuschauer: 90. In einem von beiden Seiten gutgeführten Spiel hatten es die Platzherren ihrem an diesem Tag „bärenstarken“ Keeper Julian Schulz zu verdanken, dass ein Zähler am Ort blieb. Er rettete im ersten Durchgang gleich zweimal hintereinander und war auch im zweiten Durchgang von Torjäger Bärwald nicht zu bezwingen. Auch die SG hatte in den ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel zweimal die Chance zur Führung und einmal Glück, dass der Ball an den Pfosten ging.

SV Seitingen-Oberflacht – SC 04 Tuttlingen II 3:2 (1:2). Tore: 0:1 (28.) David Switalla, 0:2 (34.) David Switalla, 1:2 (47.) Mischa Endres, 2:2 (72.) Maurizio Colucci, 3:2 (88.) Mischa Endres. – Schiedsrichter: Helmut Link (Sulz-Hopfau). – Zuschauer: 100. – Besondere Vorkommnisse: keine. In der ersten Halbzeit hatten die Tuttlinger das Sagen und zeigten sich als die technisch besser spielende Mannschaft. Kurz vor der Pause gelang dem SV jedoch der Anschlusstreffer. Das Tor gab Auftrieb: Nach der Pause erspielten sich die Gastgeber die besseren Torchancen und machten den Sieg perfekt.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Tuningen 2:3 (1:1). 0:1 Tore: (36.) Alexander Wipf, 1:1 (39., Elfmeter) Abdullah Cetinkaya, 1:2 (47.) Luca Ruggia, 1:3 (64.) Alexander Wipf, (71.) 2:3 Abdullah Cetinkaya. – Schiedsrichter: Zdrako Markovic (VS-Schwenningen). – Zuschauer: 50. – Besondere Vorkommnisse: keine. Tuningen war überlegen, doch der Gastgeber hielt gut dagegen. So mussten die Gäste am Schluss noch zittern, als zuerst der 2:3-Anschlusstreffer fiel und die Spaichinger dann stark auf den Ausgleich drängten.

FSV Denkingen – TV Wehingen 2:2 (1:1). Tore: 0:1 (17., Elfmeter) Andreas Schippert, 1:1 (44.) David Benne, 2:1 (56.) Andreas Patzak 2:2 (66.) Robin Neumann. – Schiedsrichter: Georg Haas (Epfendorf). – Zuschauer: keine Angaben. – Besondere Vorkommnisse: keine. Zunächst verlief die Partie ausgeglichen, wobei der Gast dank Elfmeter in Führung ging. In der zweiten Halbzeit war der Gastgeber drückend überlegen, doch das Siegtor wollte dank der Vergabe mehrerer guter Chancen nicht gelingen.

SV Wurmlingen – FC Frittlingen 1:2 (1:0). Tore: 1:0 (10.) Jannick Pape, 1:1 (Fabian Müller), 1:2 (87.) Lars Bischoff. – Schiedsrichter: Stefan Teufel (Konstanz-Wollmatingen). – Zuschauer: 120. – Besondere Vorkommnisse: keine. Wurmlingen hatte in einem guten Kreisligaspiel mehrere Top-Chancen, konnte aber an das frühe 1:0 nicht anknüpfen. In den letzten zehn Minuten drehte Frittlingen das Spiel zu seinen Gunsten und siegte letztendlich durch einen Abwehrfehler der Wurmlinger.

SV Egesheim – VfL Nendingen 5:2 (0:1). Tore: 0:1 (3.) Michele Colucci, 1:1 (50.) Tim Dreher, 2:1 (55.) Tim Dreher, 3:1 (63.) Tim Dreher, 4:1 (73.) Tim Dreher, 5:1 (73.) Adam Balij, 5:2 (90.) Michele Colucci. – Schiedsrichter: Karl Haller (Dotternhausen). – Zuschauer: keine Angaben. – Besondere Vorkommnisse: gelb-rot für Daniel Morales (VfL, 20.). Im Kellerduell der Kreisliga strafte der Gastgeber den in der zweiten Halbzeit schwachen Gast ab. Anfangs war der VfL noch überlegen, spielte ab der 20. Minute jedoch in Unterzahl. In der zweiten Halbzeit brachen alle Dämme und der SV feierte mit einem starken Tim Dreher einen wahren Torreigen.