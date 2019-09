SVSO trifft auf den BSV

Am siebten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 muss der spielfreie SV Tuningen um seinen zweiten Platz in der Tabelle bangen. Der könnte ihm die SG Fridingen/Mühlheim abnehmen, vorausgesetzt die SG gewinnt in Wurmlingen. Tabellenführer FSV Denkingen sollte im Heimspiel gegen den Aufsteiger FC RW Reichenbach die Spitzenposition verteidigen. Seinen derzeitigen Aufwärtstrend will Bezirksliga-Absteiger BSV 07 Schwenningen schon am Samstag in Seitingen unter Beweis stellen.

SV Seitingen-Oberflacht – BSV 07 Schwenningen (Sa., 15.30 Uhr). Der SV Seitingen-Oberflacht hat daheim noch nicht punkten können. Mit dem BSV 07 Schwenningen reist eine Mannschaft an, die sich nach vorne arbeiten will. Die Gastgeber sollten wenigstens einen Zähler am Ort behalten können.

SpVgg Trossingen II – FV Fatihspor Spaichingen (So., 13 Uhr). Die Trossinger Reserve hat bisher noch keinen Dreier einspielen können. Zuletzt hat es daheim eine 0:6-Niederlage abgesetzt. Ob die Reservemannschaft am Sonntag den ersten Sieg einfährt, ist zu bezweifeln.

FC Frittlingen – SV Schörzingen (So., 15 Uhr). Bisher ist es bei beiden Mannschaften noch nicht nach Plan gelaufen. Für den FC Frittlingen spricht der Heimvorteil, der aber schon zweimal nichts eingebracht hat. Der SV Schörzingen hat einmal auswärts gewonnen.

SV Kolbingen – SG Durchhausen/Gunningen. Der SV Kolbingen ist auf dem Sprung nach oben und braucht dazu einen Heimsieg. Zuletzt hat der SVK in Schörzingen gewonnen und der Gast aus der Baar in Durchhausen gegen den Spitzreiter Denkingen verloren.

FSV Denkingen – FC RW Reichenbach. Der Tabellenführer FSV Denkingen geht daheim gegen den Aufsteiger FC Reichenbach als klarer Favorit auf den Platz. Der FSV hat bisher fünf Spiele von sechs Partien gewonnen und sollte auch am Sonntag, zumal daheim, unbesiegt bleiben können.

SV Wurmlingen – SG Fridingen I/Mühlheim II. Der SV Wurmlingen hat daheim schon gute und weniger gute Spiele abgeliefert. Mit der Spielgemeinschaft aus dem Donautal reist ein Team an, das bisher überrascht hat. Die Partie gilt als offen.

SC 04 Tuttlingen II – TV Wehingen. Daheim ist die Tuttlinger Landesliga-Reserve nur schwer zu besiegen. Die Punkte hängen hoch für Gäste. Ob dem TV Wehingen im Tuttlinger Donaustadion etwas Zählbares gelingt, darf bezweifelt werden.