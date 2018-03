SVSO siegt und klettert im Tabellenkeller

In der Fußball-Kreisliga A 2 hat der SV Bubsheim den ersten Platz mit einem knappen Heimsieg über den SV Deilingen wieder zurückerobert. Der neue Tabellenführer profitierte von der Niederlage des SV Wurmlingen im Samstagspiel in Nendingen. Ein Remis leistete sich die FSV Schwenningen daheim gegen den SV Kolbingen. Durch den Sieg im Kellerderby gegen den TV Wehingen gab der SV Seitingen-Oberflacht die Rote Laterne an den Aufsteiger SV Deilingen ab. Drei Teams mit 15 Punkten zieren das Tabellenende.

VfL Nendingen – SV Wurmlingen 3:1 (0:1). – Tore: 0:1 (40. Minute) Michael Großmann, 1:1 (55.), 2:1 (72.) beide Gianluca Colucci, 3:1 (86./Foulelfmeter) Daniel Milkau. – Schiedsrichter: Armin Mann (Albstadt). – Zuschauer: 120. In den ersten 45 Minuten waren sich die beiden Mannschaften ebenbürtig. Die Gastgeber aus Nendingen hatten allerdings das Pech, gleich zweimal das Aluminium zu treffen. Mit dem Wiederanpfiff nahm Nendingen das Spiel in die Hand und kam am Ende zu einem verdienten Sieg. Vom Tabellenführer Wurmlingen war im zweiten Durchgang nicht mehr viel zu sehen. Der SVW bot eine schwache Leistung.

FSV Denkingen – SpVgg Trossingen II 3:2 (3:2). – Tore: 1:0 (9. Minute) Timo Klumpp, 1:1 (14.), 1:2 (17.) beide Matthias Ott, 2:2 (33.) Dimitri Bärwald, 3:2 (40.) Timo Klumpp. – Schiedsrichter: Peter Kaiser (Spaichingen). – Zuschauer: 120. In der Anfangsviertelstunde machte der Gast aus Trossingen mächtig Druck. Denkingen ging „wie aus dem Nichts“ in Führung. Die Gäste drehten innerhalb von drei Minuten das Ergebnis wieder in eine Führung, ehe die Gastgeber das Spiel immer besser in den Griff bekamen. Im zweiten Durchgang war der Sieg von Denkingen nicht in Gefahr. Tore gab es nicht mehr außer zweier Lattentreffer der Platzherren.

SV Tuningen – SG Dürbheim/Mahlstetten 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (30. Minute) Sebastian Hug, 0:2 (57.) Timo Wenzler, 1:2 (87./Foulelfmeter) Dominik Bury. – Schiedsrichter: Alwin Marschalleck (Tuttlingen). – Zuschauer: 30. Mehr als das Ergebnis war aus Tuningen nicht zu erfahren.

FC Frittlingen – SV Renquishausen 3:3 (1:2). – Tore: 1:0 (5. Minute) Marvin Hermann, 1:1 (37.) Marco Aicher, 1:2 (41.) Florian Beck, 2:2 (84.), 3:2 (85./Foulelfmeter) beide Semat Sallaku, 3:3 (90.+3) Marius Butz. – Schiedsrichter: Wilmar Rau (Mössingen). – Zuschauer: 200. – Besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte gegen den FCF (65.). Die Platzherren begannen stark, ließen aber nach dem frühen Führungstor das Geschehen schleifen. Das nutzte Renquishausen innerhalb von vier Minuten zur Führung. Erst in der Schlussphase drehten die Platzherren nochmals mit einem Doppelschlag auf. In der Nachspielzeit rettete der Renquishausener Torjäger Marius Butz mit einem raffinierten Freistoß noch einen Zähler.

SpVgg Aldingen – SC 04 Tuttlingen II 2:5 (1:3). – Tore: 0:1 (7. Minute/Foulelfmeter) David Switalla, 0:2 (19.) Augustin Dacosta, 0:3 (30.) Kabbe Drammeh, 1:3 (35.) Marcel Bender, 1:4 (67.) Kabbe Drammeh, 1:5 (75.) David Switalla, 2:5 (76.) Vassiliadis Fotios. – Schiedsrichter: Rochus Herrmann (Konstanz). – Zuschauer: 40. Die Platzherren hatten einen schlechten Tag erwischt und mussten am Ende sogar froh sein, nicht noch höher unterlegen zu sein. In den 90 Minuten trafen die Gäste noch dreimal Latte oder Pfosten, die Aldinger hatten einmal Pech mit einem Lattentreffer.

FSV Schwenningen – SV Kolbingen 3:3 (2:3). – Tore: 0:1 (2. Minute/Foulelfmeter) Maximilian Amann, 1:1 (10.) Michail Tsamourlidis, 2:1 (19.) Durim Fatahi, 2:2 (24.) Yannick Frühwirt, 2:3 (33.) Maximilian Amann, 3:3 (61.) Michail Tsamourlidis. – Schiedsrichter: Fabian Daiker (Schramberg). – Zuschauer: 120. Die Platzherren waren nach dem frühen Tor nicht geschockt und lagen 20 Minuten später in Front. Doch die Gäste vom Heuberg spielten gut mit. Vor allem vor dem FSV-Gehäuse stellten sie sich immer recht cool an. Am Ende konnten sich die Kolbinger bei ihrem Keeper Kevin Köhler bedanken, der mehrere Male toll reagierte. Die FSV hatte noch zweimal Pech mit Schüssen an die Unterkante der Latte.

SV Bubsheim – SV Deilingen 2:1 (0:0). – Tore: 0:1 (71. Minute) Thomas Hermle, 2:1 (73.) Paul Ratke, 2:1 (87.) Andreas Messmer. – Schiedsrichter: Özer Karslioglu (Krauchenwies). – Zuschauer: 100. Gastgeber Bubsheim hat sich auf dem heimischen Kirchberg schwer gegen die defensiv eingestellten Gäste getan. Bei einem Konter ging Deilingen durch seinen Kapitän Thomas Hermle sogar in Front. Als dann fast postwendend Bubsheims Spielertrainer Paul Ratke ausgleichen konnte, verstärkten die Gastgeber den Druck und waren damit in der Schlussphase noch mit dem Siegtreffer erfolgreich.

SV Seitingen-Oberflacht – TV Wehingen 4:2 (1:0). – Tore: 1:0 (13. Minute) Manuel Welte, 2:0 (56.) Tobias Steri, 2:1 (78.) Claudio Brescia, 3:1 (81.) Jannis Mink, 4:1 (89.) Mischa Endres, 4:2 (90.+2) Denis Pilz. – Schiedsrichter: Tuncer Karadagli (Schopfloch). – Zuschauer: 150. Die Gastgeber begannen hochkonzentriert und bestimmten die erste halbe Stunde klar das Geschehen. Nach dem 2:0 war schon eine Vorentscheidung gefallen. Der Sieg war – auch wenn der TVW auf 2:1 herankam – nie in Gefahr. Wehingen hatte im Angriff wenig zu bieten.