SVSO ohne die gesperrten Rottler und Karatas

Im Fußballbezirk Schwarzwald fallen an diesem Wochenende die letzten Entscheidungen. In den Relegationsspielen in Mühlheim, Seitingen-Oberflacht und Zepfenhan wird entschieden, wie die Ligen-Zusammensetzung der kommenden Saison von der Bezirksliga bis zur Kreisliga C endgültig aussieht.

Kreisliga A/Bezirksliga

SG Böhringen/Dietingen – SG Deißlingen/Lauffen (Sonntag, 15 Uhr, in Mühlheim). Die SG Böhringen/Dietingen muss bereits zum zweiten Mal ihren Platz in der Bezirksliga in der Relegation verteidigen. Vor zwei Jahren setzte sich die SG in Spaichingen im Elfmeterschießen knapp gegen die zweite Mannschaft des SC 04 Tuttlingen durch. Und auch am Sonntag wird ein enges Spiel erwartet. Der SG Böhringen/Dietingen reichten 37 Punkte und ein positives Torverhältnis (65:52) nicht, um der Relegation zu entgehen. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Rundenspielen war zu wenig. Die erfolgreichsten Torschützen in der abgelaufenen Saison waren Matthias Mayer mit 13 beziehungsweise Lukas Bühl und Michael Höhe mit je zwölf Treffern.

Die SG Deißlingen/Lauffen, Vizemeister der Kreisliga A 1, hat sich im ersten Relegationsspiel als recht stark erwiesen und den FC Frittlingen (Vizemeister Kreisliga A 2) in Herrenzimmern 2:0 besiegt. Mit diesem Sieg verhinderten die Deißlinger ein Bruderduell auf der Trainerbank am Sonntag. Der FC Frittlingen wird von Fabio Gallinaro, die SG Böhringen/Dietingen von dessen Bruder Paolo Gallinaro trainiert.

Kreisliga B1/Kreisliga A1

SV Herrenzimmern – SV Sulgen (Samstag, 15.30 Uhr, in Seitingen-Oberflacht). Beide Mannschaften haben schon bessere Zeiten erlebt und gehörten viele Jahre der Bezirksliga an. Jetzt geht es um einen Platz in der Kreisliga A. Der SV Herrenzimmern fiel am letzten Spieltag durch eine 1:2-Heimniederlage gegen den SC Lindenhof noch auf den Relegationsrang zurück, da der FSV Zepfenhan mit einem Sieg gegen die SG Mariazell/Locherhof am SVH vorbeizog. Herrenzimmern hat Probleme in der Offensive, erzielte mit 34 die wenigsten Tore in der Kreisliga A 1.

Kreisliga B2/Kreisliga A2

SV Seitingen-Oberflacht – FC RW Reichenbach (Sonntag, 15 Uhr, in Zepfenhan). Der in der Winterpause abgeschlagene Tabellenletzte der Kreisliga A 2, SV Seitingen-Oberflacht, will seine Aufholjagd der Frühjahrsrunde nun drei Tage nach Sommeranfang mit dem Klassenerhalt krönen. Dazu ist im Relegationsspiel am Sonntag ein Sieg gegen den FC RW Reichenbach nötig. Allerdings muss der SVSO in dieser Partie auf zwei Akteure verzichten. Christian Rottler und Spielertrainer Selahattin Karatas sind nach ihren roten Karten am letzten Rundenspieltag vor zwei Wochen in Kolbingen gesperrt. Rottler muss für zehn Spiele zuschauen, Karatas wurde mit einer Sperre von vier Spielen belegt.

„Da ich in der Rückrunde nicht so viel gespielt habe, fällt mein Fehlen nicht so ins Gewicht“, sagt Karatas, ergänzt aber: „Christian Rottler fehlt uns schon sehr. Er war zuletzt in einer guten Form und hat gute Spiele abgeliefert.“ Ansonsten stehen dem Trainer alle Spieler zur Verfügung. Karatas: „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Aber wenn wir unsere Leistung bringen, dann sollten wir gewinnen. Wir haben uns in der Rückrunde kontinuierlich gesteigert. Die Jungs haben gut trainiert, sind heiß und wissen, um was es geht. Sie wollen am Sonntag das Beste aus sich herausholen.“

„Ich glaube, die Chancen stehen bei 50:50“, sagt Thomas Marquart, der seit 2002 als Trainer beim FC Reichenbach tätig ist. Die Rot-Weißen fahren mit Zuversicht und Freude zum Relegationsspiel. „In so einer Partie sind die Spieler richtig motiviert“, meint der Coach. Er hofft, dass die leicht angeschlagenen Alex Ruks, Viktor Podgorny und Daniel Nedelcia am Sonntag spielen können. Daniel Nedelcia ist mit 15 Treffern nach Johannes Marquart (18 Tore) der erfolgreichste Reichenbacher Torschütze in dieser Saison. Verzichten muss er dagegen auf Martin Marquart, der verhindert ist.

Kreisliga C1/Kreisliga B1

SG Deißlingen/Lauffen II – SV Waldmössingen II (Samstag, 13 Uhr, in Seitingen-Oberflacht). 80 Gegentore zeigen, warum die SG Deißlingen/Lauffen in der Kreisliga B nicht direkt den Klassenerhalt schaffen konnte. Kreisliga-C1-Vizemeister Waldmössingen II tritt mit breiter Brust an und geht nicht als Außenseiter ins Spiel.

Kreisliga C2/Kreisliga B2

FSV Schwenningen II – FSV Denkingen II (Sonntag, 12 Uhr, in Zepfenhan). Nach dem klaren 4:1-Sieg am vergangenen Sonntag im ersten Relegationsspiel in Herrenzimmern gegen den FK Spaichingen rechnet sich der FSV Denkingen II gute Chancen aus, um mit einem Sieg den Platz der zweiten Schwenninger FSV-Mannschaft in der Kreisliga B einzunehmen. „Wir hoffen auf einen Sieg. Der Aufstieg wäre schön“, sagt der Denkinger Trainer Holger Heinz. Allerdings will er seine Mannschaft nicht unter Druck setzen. Heinz: „Wenn es nicht so kommen sollte, zerbricht für uns auch keine Welt. Nach der Hinrunde hatten wir nicht damit gerechnet, überhaupt in die Relegation zu kommen.“ Holger Heinz wird die zweite Mannschaft des FSV Denkingen auch in der kommenden Saison trainieren.