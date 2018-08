SVSO führt Kreisliga-Tabelle an

Der erste Wochenspieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 ist an zwei Tagen über die Bühne gegangen. Der SV Seitingen-Oberflacht übernahm mit zwei Siegen die Tabellenführung vor drei Mannschaften, die mit vier Punkten folgen. Am Tabellenende stehen Aufsteiger SV Egesheim, der TV Wehingen und Absteiger FV Fatihspor Spaichingen noch ohne Punkte da. Die FSV Schwenningen war spielfrei.

Spvgg Trossingen II – SG Fridingen I/Mühlheim II 4:0 (0:0). – Tore: 1:0 (52.) Willi Drachenberg, 2:0 (62.) Fabio De Gaetano, 3:0 (71./Foulelfmeter) Michele Bisceglia, 4:0 (89.) Harry Braun. – Schiedsrichter: Gabriel Marczok (Lindenhof). – Zuschauer: 40. Die Gastgeber hatten bereits in den ersten 45 Minuten leichte Vorteile, konnten sich aber erst im zweiten Durchgang entscheidend durchsetzen. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Bei der Spielgemeinschaft vermisste man das spielerische Element. Vieles blieb beim Gast nur Stückwerk.

SC 04 Tuttlingen II – FSV Denkingen 2:2 (1:1). – Tore: 1:0 (17.) Reza Heidari, 1:1 (35./Foulelfmeter) Andreas Dressler, 2:1 (87.) Muhammes Elmas, 2:2 (90.+2) Markus Schnee. – Schiedsrichter: Armando Löffler (Zizenhausen/Stockach). – Zuschauer: 60. – Besonderes Vorkommnis: rote Karte gegen SC 04 II (45.+3). Die Gastgeber haben sich für die engagierte Spielweise nicht belohnt. Die Führung wurde in der ersten Halbzeit durch einen unnötigen Strafstoß vergeigt. Dazu kam zur Pause ein Feldverweis für die Platzherren durch eine Beleidigung. Als die Gastgeber kurz vor Spielende erneut in Führung gingen, glich der Gast aus Denkingen mit der letzten Aktion noch aus.

SV Seitingen-Oberflacht – SV Wurmlingen 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 (33.) Maurizio Colucci, 2:0 (34.) Simon Kienzle, 3:0 (54./Foulelfmeter) Mischa Endres, 3:1 (83.) Junior Stephen Tizi. – Schiedsrichter: Armin Niedermeier (Weilersbach). – Zuschauer: 90. – Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen SVSO (90.+3). Es war ein von beiden Teams gut geführtes Derby. Die Gastgeber nutzten die gebotenen Chancen besser und behielten nicht unverdient die drei Zähler in Seitingen-Oberflacht.

SV Kolbingen – FV Fatihspor Spaichingen 5:0 (3:0). – Tore: 1:0 (15.) Jannik Braun, 2:0 (26.) Lukas Hipp, 3:0 (33.) Valentin Hipp, 4:0 (54.) Patrick Garnier, 5:0 (65./Handelfmeter) Valentin Hipp. – Schiedsrichter: Wilhelm Mattes (Böttingen). – Zuschauer: 100. Der Sieg ist hochverdient. Die Kolbinger versäumten es, gegen einen schwachen Gegner etwas fürs Torverhältnis zu tun. Bei Fatihspor war Kenan Öztürk froh mit 13 Spielern auf den Heuberg fahren zu können.

VfL Nendingen – SV Tuningen 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 (51.) Alexander Wipf, 1:1 (56.) Gianluca Colucci. – Schiedsrichter: Alexander Nipp (Sigmaringendorf). – Zuschauer: 80. Im ersten Durchgang hatte der VfL die besseren Chancen und hätte auch in Führung gehen müssen. Die zweiten 45 Minuten waren eher ausgeglichen. In einem guten Spiel war am Ende das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis.

FC Frittlingen – TV Wehingen 4:3 (2:1). – Tore: 1:0 (32.) Markus Steib, 1:1 (36.) Basiru Leigh, 2:1 (41.) Abdoulie Jallow, 2:2 (56.) Gabriel Moosbrucker, 2:3 (61.) Basiru Leigh, 3:3 (76.) Eigentor, 4:3 (80.) Julius Zepf. – Schiedsrichter: Pierre Heidepriem (Lindenhof). – Zuschauer: 150. – Besonderes Vorkommnis: rote Karte gegen Wehingen (45.). Die Gastgeber stellten in der ersten Halbzeit das bessere Team, das aber zur Pause hätte höher vorne liegen müssen. Trotz der Unterzahl machte Wehingen nach dem Seitenwechsel mächtig Druck. Als die Gäste das Spiel sogar gedreht hatten, konnte Frittlingen am Ende froh sein, den ersten Dreier eingefahren zu haben.

SV Renquishausen – SV Egesheim 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (21.) Marius Butz. – Schiedsrichter: Markus Diener (Frommern). – Zuschauer: 90. – Besonderes Vorkommnis: Egesheims Torwart Kai Dreher wehrt acht Minuten vor dem Ende einen Foulelfmeter ab (82.). Am Ende hatten es die Gäste ihrem überragenden Keeper Kai Dreher zu verdanken, dass es beim 0:1 blieb. Er brachte die Renquishausener Angreifer fast zur Verzweiflung. Aufsteiger Egesheim hatte in der zweiten Halbzeit mit einem Pfostenschuss Pech.