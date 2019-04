SVSO entthront den Tabellenführer

Der SV Tuningen hat in der Fußball-Kreisliga A 2 am Karsamstag mit einem kampflosen Sieg gegen den SV Egesheim (der Gast trat nicht an) die Tabellenführung übernommen. Am Ostermontag musste der neue Spitzenreiter im Nachholspiel beim SV Renquishausen eine 2:3-Niederlage hinnehmen, bleibt aber vorne. Zweiter mit ebenfalls 44 Punkten ist der FC Frittlingen nach dem 6:2-Sieg über die SpVgg Trossingen II. Die FSV Schwenningen fiel nach dem 4:4 daheim gegen den SV Seitingen-Oberflacht vom ersten auf den dritten Platz zurück. In der unteren Tabellenhälfte verbuchte nur der SV Wurmlingen durch den knappen 2:1-Erfolg bei Fatihspor einen Sieg. Der SV Kolbingen war spielfrei über Ostern.

FSV Schwenningen – SV Seitingen-Oberflacht 4:4 (0:2). - Tore: 0:1 (3. Minute) Mischa Endres, 0:2 (11.) Tobias Steri, 1:2 (50.) Yasin Ulus, 2:2 (57.) Dimitri Bärwald, 2:3 (58.) Simon Kienzle, 3:3 (68.) Michail Tsamourlidis, 3:4 (70.) Leon Schrödinger, 4:4 (90.+4) Hüseyin Yürekten. - Schiedsrichter: Klaus Gall (Mötzingen). - Zuschauer: 160. In der ersten Hälfte sah man von den Gastgebern nicht viel. Die FSV kam erst im zweiten Durchgang ins Spiel und musste dreimal einem Rückstand nachrennen. Beim Stand von 3:4 gab der Unparteiische den vermeintlichen FSV-Ausgleichstreffer nicht. „Da war noch eine Viertelstunde zu spielen und wir hatten gerade das Spiel im Griff“, so eine enttäuschte Schwenninger Stimme.

FC Frittlingen – SpVgg Trossingen II 6:2 (2:1). - Tore: 1:0 (16.) Marvin Hermann, 2:0 (26.) Fabian Müller, 2:1 (38.) Stefano Losardo, 3:1 (58.), 4:1 (70.) beide Marvin Hermann, 4:2 (73.) Davide Spadafora, 5:2 (86.) Fabian Müller, 6:2 (90.+1) Philipp Hauser. - Schiedsrichter: Holger Bitzer (Dotternhausen). - Zuschauer: 150. Nach der schnellen 2:0-Führung schalteten die Gastgeber etwas zurück. Erst mit dem 3:1 bekamen die Frittlinger das Spiel wieder in den Griff. Vor allem nach dem 2:1-Anschlusstreffer hatte die Trossinger Reserve mehrmals das 2:2 auf dem Fuß. Der Sieg fiel etwas zu hoch aus.

VfL Nendingen – SC 04 Tuttlingen II 2:3 (0:2). - Tore: 0:1 (9. Minute) Samet Aslankilic, 0:2 (16.) David Switalla, 1:2 (52.) Abdurrahim Kadak, 2:2 (70.) Björn Burandt, 2:3 (76.) Anthony Nwaise. - Schiedsrichter: Rainer Scheel (Balingen). - Zuschauer: 100. Den Gastgebern fehlt einmal mehr das Glück. Während die SC 04-Reserve im ersten Durchgang das Spiel im Griff hatte, gehörten die zweiten 45 Minuten klar den Nendingern. Nach einer Stunde erzielten sie auch das vermeintliche 2:2, doch der Schiri gab den Treffer nicht.

FSV Denkingen – SG Fridingen/Mühlheim 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 (43. Minute) Hannes Bantle, 1:1 (46.) Lukas Dressler, 1:2 (78.) Andreas Hipp. - Schiedsrichter: Georg Haas (Epfendorf). - Zuschauer: 80. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen SG (58.). Beide Teams zeigten eine halbe Stunde lang ein gutes Spiel. Die SG ging mit einem strammen Schuss in Führung. Mit einer tollen Einzelleistung, vom Anspielpunkt weg, glichen die Gastgeber aus. Im weiteren Verlauf schafften die Gäste die erneute Führung, die der Gastgeber, trotz einer numerischen Überzahl, nicht mehr ausgleichen konnte.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Wurmlingen 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 (16. Minute) Selahattin Yelken, 1:1 (30.) Saikou Joof, 1:2 (88.) Jannick Pape. - Schiedsrichter: Daniel Ludwig (Trochtelfingen). - Zuschauer: 50. Das Spiel stand auf recht schwachem Niveau. Fehlpässe auf beiden Seiten dominierten das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz. Als sich die Teams schon auf eine Punkteteilung einstellten, gelang dem Gast der Siegtreffer. Der SV Wurmlingen zeigte sich in der Schlussphase auch etwas engagierter als die Gastgeber.

SV Tuningen – SV Egesheim 3:0 (Wertung). Der SV Egesheim konnte keine Mannschaft stellen.

TV Wehingen – SV Renquishausen 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 (8. Minute) Marius Butz, 1:1 (36.) David Gimpl. - Schiedsrichter: Helmut Link (Sulz/Neckar). - Zuschauer: 100. Das Ergebnis schmeichelt dem Gast. Vor allem im zweiten Durchgang waren die Gastgeber dem Siegtreffer näher als die Renquishausener. Wehingen erzielte auch ein Tor, der Ball war nach Gastgeber-Angaben die volle Umdrehung über der Linie, doch der Schiri gab den Treffer nicht und ließ weiterspielen. „Der Schiri hat uns ein Tor geklaut“, hieß es aus Wehingen.

SV Renquishausen – SV Tuningen 3:2 (0:0). - Tore: 0:1 (67. Minute) Eigentor, 1:1 (71.) Marius Butz, 2:1 (73.) Yannick Weber, 3:1 (89.) Florian Beck, 3:2 (90.+4) Fabian Geil. - Schiedsrichter: Seyfettin Uslu (Meßstetten). - Zuschauer: 250. In einem spannenden und zuweilen packenden Spiel hatten die Gäste aus der Baar im ersten Durchgang leichte Vorteile. Kurz vor der Pause bewahrte der Renquishausener Torwart Gentner sein Team mit einem tollen Reflex vor einem Rückstand. Mit dem 0:1 durch ein Eigentor Mitte der zweiten Hälfte nahm das Spiel richtig Fahrt auf. Renquishausen erkämpfte sich Vorteile und mit dem 2:1, eine Viertelstunde vor dem Ende, war das Übergewicht auch in Zahlen umgesetzt. Mit dem 3:1 kurz vor Ende der regulären Spielzeit war die Vorentscheidung gefallen. Die Gäste kamen zwar in der sechsminütigen Nachspielzeit durch einen Fernschuss aus 35 Metern noch zum Anschlusstreffer, zu mehr reichte es aber nicht mehr.