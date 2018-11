SVSO droht Verlust von Platz zwei

Mit dem Auswärtsspiel beim Schlusslicht FV Fatihspor Spaichingen steht Tabellenführer FSV Schwenningen am 14. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 keine allzu große Hürde im Weg. Um den zweiten Rang muss der spielfreie SV Seitingen-Oberflacht bangen, denn der SV Tuningen kann mit einem Heimsieg gegen den TV Wehingen den SVSO überflügeln. Für Spannung sorgen dürfte auch die Paarung in Denkingen, wo der Nachbar FC Frittlingen seine Visitenkarte beim FSV abgibt. In Wurmlingen duellieren sich mit dem SVW und dem SV Kolbingen zwei alte Bekannte. Alle sieben Paarungen am Sonntag beginnen um 14.30 Uhr.

SV Tuningen – TV Wehingen. Beide Teams haben die vergangenen drei Spiele nicht verloren. Die Tuninger wissen, was für sie auf dem Spiel steht. Um auf Platz zwei zu springen, werden sie sich entsprechend ins Zeug legen.

FV Fatihspor Spaichingen – FSV Schwenningen. Der aktuelle Tabellenstand sagt alles: Tabellenführer Schwenningen hat bisher noch keine Niederlage kassiert und geht auch in Spaichingen beim Schlusslicht FK Fatihspor als hoher Favorit ins Spiel. Aber die FSV tut gut daran, wenn sie die Begegnung Ernst nimmt.

FSV Denkingen – FC Frittlingen. Das Nachbarschaftsduell sorgt für einen gewissen Reiz. Die Platzherren haben erst zweimal verloren und mit 30:17-Treffern weisen sie ein weitaus positiveres Torverhältnis als die Frittlinger (20:24) auf. Von den vergangenen vier Aufeinandertreffen haben die Denkinger einmal, die Frittlinger dreimal gewonnen.

SG Fridingen/Mühlheim II – VfL Nendingen. Der VfL tritt in Fridingen als krasser Außenseiter an. Vom Gastgeber, der bisher erst dreimal verloren hat, darf man gegen das Kellerkind aus Nendingen einen Sieg erwarten. Der Gast hat schon neun Spiele verloren.

SV Wurmlingen – SV Kolbingen. Der jüngste Sieg der Wurmlinger in Nendingen hilft im Abstiegskampf nur dann wirklich weiter, wenn gegen Kolbingen nochmals voll gepunktet wird.

SV Egesheim – SC 04 Tuttlingen II. Der Aufsteiger Egesheim hat bisher noch nicht Fuß fassen können. Der SVE wartet auf den zweiten Saisonsieg. Ob das gegen Tuttlingen II gelingt, ist fraglich.

SV Renquishausen – SpVgg Trossingen II. Beide Mannschaften trennen nur drei Punkte, aber vier Plätze in der Tabelle. In Renquishausen ist es für Gastmannschaften immer schwer. Das dürfte auch die Trossinger Reserve zu spüren bekommen.