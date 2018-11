SVS tritt in Schörzingen an

In der Fußball-Kreisliga B 2 werden am Wochenende die am elften Spieltag wegen des Wintereinbruchs ausgefallenen Paarungen nachgeholt. Dabei hat der Tabellenzweite SG Dürbheim/Mahlstetten daheim in Dürbheim keine allzu schwere Hausaufgabe gegen den Vorletzten SV Wurmlingen II. Da scheint der Drittplatzierte SV Spaichingen mehr gefordert, der nach dem Heimrechttausch in Schörzingen zu Gast ist.

SG Dürbheim/Mahlstetten – SV Wurmlingen II (Sa., 14.30 Uhr). Das müsste für den Tabellenzweiten eine klare Angelegenheit bedeuten. Die jüngste überraschende 2:3-Heimniederlage gegen Böttingen sollte am Samstag ausgeglichen werden.

SG Gosheim/Wehingen II – SpVgg Aldingen (So., 12.30 Uhr). Zuletzt hat die SpVgg Aldingen in Reichenbach eine starke Leistung gezeigt. Wenn diese auch in Gosheim gezeigt werden kann, dürfte die SpVgg nicht leer ausgehen.

FSV Schwenningen II – SG Durchhausen/Gunningen. Die Gäste haben vier ihrer sechs Auswärtsspiele gewonnen und rechnen sich auch in Schwenningen etwas aus.

SV Schörzingen – SV Spaichingen (So., 14.30 Uhr). Aufsteiger SV Spaichingen mischt oben in der Tabelle mit. Wenn die Schörzinger mit dem Heimvorteil etwas anfangen können und am Ende gewinnen, ziehen die Gastgeber mit dem SVS gleich.

SV Deilingen – VfR Wilflingen. Die Gastgeber stehen um drei Zähler in der Tabelle besser da. Zuletzt haben beide verloren, die Deilinger daheim, der VfR Wilflingen in Spaichingen.