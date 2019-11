SVS muss gegen den SV Deilingen auf der Hut sein

In der Fußball-Kreisliga B 2 werden am ersten Adventsonntag die am elften Spieltag ausgefallenen drei Paarungen nachgeholt. Eine große Verschiebung in der Tabelle wird es dadurch aber nicht geben. SV Böttingen und SG Dürbheim/Gunningen gehen auf den Aufstiegsplätzen in die Winterpause. Nach den drei Paarungen am Sonntag geht die B2 in die Winterpause. Die Rückrunde beginnt am Sonntag, 8. März 2020.

SG Fridingen II/Mühlheim III – FSV Schwenningen II (So., 12 Uhr). Beide Teams haben bisher überrascht. Die Gäste aus dem Schwenniger Moos können mit einem Sieg auf dem Mühlheimer Ettenberg den SV Egesheim vom dritten Rang in der Tabelle verdrängen. Mit sieben Unentschieden sind die daheim noch ungeschlagenen Gastgeber die „Remiskönige“ der Liga.

FC Weigheim – SpVgg Aldingen (So., 14 Uhr). Für beide ist die Vorrunde nicht nach Wunsch gelaufen. Für die Spielvereinigung Aldingen heißt es in Weigheim zu Punkten. Mit einem Sieg können die Gastgeber die Aldinger sogar überrunden.

SV Spaichingen – SV Deilingen (So., 16 Uhr). Hier stehen sich zwei eher gleichstarke Mannschaften gegenüber. Da könnte der Heimvorteil über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Spaichinger können mit einem Heimsieg in der Tabelle an Deilingen vorbeiziehen.