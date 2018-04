SVS gewinnt das Spaichinger Derby gegen den FK 1:0

In der Fußball-Kreisliga C, Staffel 3, hat der SV Spaichingen das Duell gegen den Stadtrivalen FK 1:0 gewonnen und seine Tabellenführung ausgebaut. Der Dritte Fatihspor Spaichingen II kam durch das 1:1 beim VfL Nendingen II bis auf einen Zähler an den Zweiten FK heran. In der Staffel 2 durfte sich der Spitzenreiter FC Göllsdorf über drei kampflose Punkte freuen.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 2

SV Irslingen II – SG TGA/FV 08 Rottweil II 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Michael Ruml (28.), 2:0 Markus Deutschle (50.).

FC Epfendorf II – FSV Zepfenhan II 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Felix Gühring (37.), 2:0 Muhammed Suwareh (78.).

SV Horgen II – FC Suebia Rottweil II 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Adrian Mager (64.).

FSV Denkingen II – SV RW Rottweil 2:1. Mehr als das Ergebnis war zu diesem Spiel nicht in Erfahrung zu bringen.

FC Göllsdorf – SV Tuningen II 3:0 (Wertung). Der SV Tuningen II trat nicht an.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 3

KF Shqiponja Tuttlingen – SV Renquishausen II 4:0 (4:0). - Tore: 1:0 Alper Dizdar (13.), 2:0 Ismailj Kadriji (23.), 3:0 Ismail Arabul (32.), 4:0 Ibrahim Arabul (43.). - Besondere Vorkommnisse: eine gelbrote Karte gegen KF Shqiponja Tuttlingen (90.).

FK Spaichingen – SV Spaichingen 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Koray Maurici (4.).

SV Königsheim – SG Dürbheim/Mahlstetten II 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 Nico Dilger (15.), 0:2 Patrick Specker (49.), 0:3 Nico Dilger (75.), 0:4 Dennis Sauter (84.).

SG Durchhausen/Gunningen/Seitingen-Oberflacht II – SG Fridingen/Mühlheim II 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 und 0:2 beide Nikola Monopoli (20. und 49.), 1:2 Kai Winterhalter (57.), 1:3 Nicola Monopoli (65.).

VfL Nendingen II – FV Fatihspor Spaichingen II 1:1. Mehr als das Ergebnis war zu diesem Spiel nicht in Erfahrung zu bringen.